Более 750 семей в Смоленской области воспользовались сельской ипотекой от Россельхозбанка

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанка".

С момента запуска программой уже воспользовались более 750 семей из региона. В 2022 году взять сельскую ипотеку можно по ставке в 3%, средства можно направить только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома.

«Сельской ипотекой уже воспользовались более 750 семей в области. Среди наших заёмщиков много молодых семей, для которых это первое собственное жильё. Для них комфортная ставка является главным плюсом. И мы рады, что льготная программа продолжается. Наши консультанты помогут подобрать подрядную организацию для строительства дома вашей мечты», – прокомментировала руководитель розничного направления Россельхозбанка Регина Благушина.

Если дом с участком приобретается по программе у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В текущем году было отменено требование по обязательной газификации и появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заёмщиком могут стать россияне возрастом от 21 года до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, выдаётся он максимум на 25 лет.

«Я давно мечтал о своем доме. У меня двое детей и для меня важно, чтобы дети могли гулять на свежем воздухе. Кроме того, если вы живете за городом, появляется возможность отпускать детей на прогулку в более свободном режиме. Они могут играть в подвижные игры и гулять на участке около дома. Загородная недвижимость для меня была недоступна. Своих средств на строительство жилья не хватало. Поэтому, услышав рекламу по радио, я обратился в Россельхозбанк. Меня привлекла процентная ставка. Сотрудники банка предоставили список подрядных организаций и вот я уже строю свой дом», - рассказывает клиент Смоленского филиала Россельхозбанка Виктор Костичев.

На текущий момент в регионе наблюдается повышенный интерес смолян к строительству частных домов – объем выдачи кредитов Россельхозбанка на ИЖС за 2021-2022 гг. значительно увеличился. Текущие темпы заключаемых договоров с подрядными организациями также свидетельствуют об оживлении на рынке загородной недвижимости.

Больше узнать о программе сельской ипотеки смоляне могут в офисах РСХБ по адресу г. Смоленск ул. Твардовского 2 в и ул. Нормандии Неман, д. 7, а также по телефону: (4812) 339005.