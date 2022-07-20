Из Сафонова - в федеральные сети

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В их числе, к примеру, «Роял Кейк» в Сафонове - предприятие, которое на прошлой неделе посетил губернатор Алексей Островский. Производитель специализируется на выпуске кондитерских изделий, в том числе продуктов здорового, а также спортивного питания (известны под торговыми марками «RoyalCake» и «ProteinRex»). В прошлом году компания отметила своё 20-летие.

«Это предприятие относится к сегменту малого бизнеса, и мы стараемся по мере возможности оказывать ему всемерную поддержку. Более того, на данный момент здесь создано 160 рабочих мест для сафоновцев. И для нас крайне важно их сохранить», - рассказал губернатор.

Здесь производится широкая линейка продукции для всех возрастных категорий. Ассортимент представлен на полках крупных российских ритейлеров (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»), федеральных и локальных сетей, спортивных магазинов, в кафе, на прилавках АЗС.

«Вижу, что динамичное поступательное развитие компании обусловлено не только наличием современного высокотехнологичного оборудования, но и постоянным анализом рынка и ответной реакцией на существующий интерес потребителя к здоровому образу жизни и продуктам здорового питания. И такой основательный подход, безусловно, вызывает уважение», - отметил глава региона.

Губернатор выразил признательность руководству предприятия за создаваемые рабочие места (в течение двух последних лет здесь было дополнительно открыто 30 новых вакансий), а также за социальную ответственность бизнеса.

«Роял Кейк» часто выступает спонсором при проведении спортивных мероприятий разного уровня. С учётом того, что спорт и здоровое питание - это взаимосвязанные вещи, компания подтвердила мне свою готовность делать это и впредь. Продолжим и дальше помогать предприятию как по мерам господдержки бизнеса, так и по совместным программам пропаганды ЗОЖ», - подчеркнул Алексей Островский.

Ирина АЛЕКСЕЕВА