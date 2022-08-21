«Ваш дед погиб под Ельней»

Фото: smolensk.er.ru.

За несколько недель работы на ельнинской земле удалось поднять останки 64-х бойцов, имена двоих установили. Поисковики делятся промежуточными итогами за весь поисковый сезон: поднято 248 солдат, установлено 12 имен. Но это далеко не всё – в сентябре поисковики развернут масштабные работы в Угранском районе.

Фото: smolensk.er.ru.

Эта учебно-тренировочная Вахта первая и особенная не только для юных поисковиков, но и для организаторов. Ее посвятили памяти друга, соратника, командира вяземского отряда «Долг», ушедшего из жизни, Александра Пронина.

Фото: smolensk.er.ru.

Для молодых ребят из поисковых отрядов за три недели провели более 70 занятий, внимание уделяли больше практике, чем теории.

«Нас здесь было почти 600 человек из 15 регионов страны – Иркутск, Екатеринбург, Владимир, Иваново. Приехали и гости из Дагестана и Беларуси. У нас была безумно сложная работа – жара изнуряла, земля стала просто каменная. Но и это не помешало поднять наших солдат», - рассказала сенатор, лидер поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских.

Фото: smolensk.er.ru.

Среди поисковиков от начала и до конца Вахты - «Славяне». Отряд из депутатов и сотрудников Смоленской областной Думы. На Вахте им удалось поднять одного безымянного солдата. Командир отряда, секретарь Смоленского реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов поблагодарил поисковиков за работу.

Фото: smolensk.er.ru.

«Спасибо, что принимаете участие в сохранении памяти. Пожалуй, нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война – забыть ее, забыть подвиг наших дедов – мы просто не имеем права. Я очень рад, что люди здесь собрались ни по приказу, ни по команде, а по зову сердца. Сберечь и восстановить память о тех, кто в кровопролитном 1941 году отдал свои жизни под Ельней – наша общая цель. Вопреки врагам, которые пытаются показать нам зубы, мы и дальше будем вести эту работу. Она сейчас нужда как воздух, как лекарство», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Из 64-х поднятых солдат удалось установить лишь имена двоих. Однако сюда, в Ельнинский район, деревню Гурьево, приехали родственники бойцов, чьи имена были установлены ранее.

В наградном документе Фомы Ивановича Волкова было записано: «Товарищ Волков, являясь снайпером, удачно выбивает огневые позиции. Две победы снайперских дуэлей с фашистами. Он уничтожил 12 фашистских офицеров и солдат, за что достоин медали «За Отвагу».

Фоме было 17, когда он погиб. На фронт попал, приписав себе несколько лет. Родственники из Велижа – родная племянница и ее дети приехали, чтобы сказать «спасибо» поисковикам.

Фото: smolensk.er.ru.

Имя еще одного бойца удалось установить с большим трудом – от времени бумагу разъело – эксперты провели большую и сложную работу, чтобы прочитать - «Иван Степанович Якунин, 1911 год рождения, Смоленская область».

Семья Топилина Василия Федоровича приехала из Москвы, чтобы проститься с родным дедом и дядей. «То, что вы делаете – это просто невозможно, это чудо. Вы не просто нашли нашего родного человека, но и восстановили его для нашей семьи - я никогда не видела, как выглядит мой дед, теперь знаю, благодаря вам», - обратилась к поисковикам родная внучка Ирина Галкина.

На родную землю заберут троих солдат, останки остальных захоронят в Братской могиле. Поисковики отмечают, что в некоторых случаях – лучше поступить именно так, чтобы не разделять бойцов.

Ранее, 20 августа, героев Великой Отечественной войны, бойцов Красной Армии, советских солдат, чьих-то отцов, дедов и прадедов, предали земле со всеми почестями. Они захоронены на Ушаковом поле – месте, где зарождалась Гвардия.

Вечная память павшим за мир.