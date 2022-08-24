Игра на чувствах

Смоленские полицейские проверят фонды, от имени которых подростки собирают деньги.

Однако многие смоляне сомневаются: действительно ли собранные средства идут по назначению и не является ли это хорошо продуманной мошеннической схемой?

«На протяжении нескольких последних месяцев в мой адрес регулярно поступают обращения от смолян с вопросами относительно правомерности деятельности волонтёров, - как правило, это подростки, - собирающих пожертвования посредством переносных ящиков на улицах областного центра, в общественном транспорте, якобы, на лечение тяжелобольных детей, поиск доноров и другие цели», - рассказал глава региона.

Между тем в законодательстве чётко прописано, кому и при каких условиях можно собирать пожертвования.

«История вопроса» такова. Ещё два года назад были приняты поправки к соответствующему Федеральному закону, которые чётко регламентируют формат использования переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Это допустимо исключительно в местах проведения подобного рода мероприятий, инициированных некоммерческими организациями, имеющими право на осуществление благотворительной деятельности. Что касается установки таких ящиков в помещении, то она возможна только при заключении договора благотворительной организации с его владельцем. В противном случае можно лишь теоретизировать, куда и кому пойдут ваши деньги», - отметил глава региона.

Губернатор не оставил поступившие от смолян сообщения без внимания и попросил правоохранительные органы проверить благотворительные фонды, от имени которых подростки собирают деньги.

«Направил обращение в адрес начальника регионального УМВД Валерия Александровича Саржина с просьбой уделить этому вопросу самое пристальное внимание, исключив, тем самым, возможность совершения мошеннических действий под видом фальшивых благотворительных организаций в отношении неравнодушных граждан, жертвующих деньги на помощь нуждающимся и иные благие дела», - рассказал о принятом решении Алексей Островский.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото РИА Новости, пресс-служба администрации Смоленской области, aif.ru, ulyanovsk.express