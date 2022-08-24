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Общество24 августа 2022 12:28

Игра на чувствах

На улицах Смоленска нередко можно встретить девушек и молодых людей, которые носят с собой небольшие ящики для сбора денег. Как правило, ребята садятся в городской транспорт и предлагают пассажирам пожертвовать средства на те или иные, но, по словам волон
Смоленские полицейские проверят фонды, от имени которых подростки собирают деньги.

Смоленские полицейские проверят фонды, от имени которых подростки собирают деньги.

Однако многие смоляне сомневаются: действительно ли собранные средства идут по назначению и не является ли это хорошо продуманной мошеннической схемой?

«На протяжении нескольких последних месяцев в мой адрес регулярно поступают обращения от смолян с вопросами относительно правомерности деятельности волонтёров, - как правило, это подростки, - собирающих пожертвования посредством переносных ящиков на улицах областного центра, в общественном транспорте, якобы, на лечение тяжелобольных детей, поиск доноров и другие цели», - рассказал глава региона.

Между тем в законодательстве чётко прописано, кому и при каких условиях можно собирать пожертвования.

«История вопроса» такова. Ещё два года назад были приняты поправки к соответствующему Федеральному закону, которые чётко регламентируют формат использования переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Это допустимо исключительно в местах проведения подобного рода мероприятий, инициированных некоммерческими организациями, имеющими право на осуществление благотворительной деятельности. Что касается установки таких ящиков в помещении, то она возможна только при заключении договора благотворительной организации с его владельцем. В противном случае можно лишь теоретизировать, куда и кому пойдут ваши деньги», - отметил глава региона.

Губернатор не оставил поступившие от смолян сообщения без внимания и попросил правоохранительные органы проверить благотворительные фонды, от имени которых подростки собирают деньги.

«Направил обращение в адрес начальника регионального УМВД Валерия Александровича Саржина с просьбой уделить этому вопросу самое пристальное внимание, исключив, тем самым, возможность совершения мошеннических действий под видом фальшивых благотворительных организаций в отношении неравнодушных граждан, жертвующих деньги на помощь нуждающимся и иные благие дела», - рассказал о принятом решении Алексей Островский.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото РИА Новости, пресс-служба администрации Смоленской области, aif.ru, ulyanovsk.express

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