Секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов навестил две многодетные семьи в преддверии Дня знаний

Фото: smolensk.er.ru

Наталья Васильева из деревни Захарино Смоленского района одна воспитывает пятерых детей. Младшая дочка Вика в этом году станет первоклассницей, ее братья и сестры учатся в шестом, четвертом и третьем классах Жуковской средней школы. Собрать даже одного ребенка к учебному году – непростая задача, а когда речь идет о пяти школьниках – без дополнительной помощи не обойтись. Семью Васильевых курирует Смоленская региональная общественная организация «Родник», помогающая малообеспеченным жителям области. Ее руководитель Инна Лаврова выяснила, что именно необходимо приобрести детям и обратилась к секретарю реготделения «Единой России», председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову.

Фото: smolensk.er.ru

Фото: smolensk.er.ru

Каждый ребенок получил набор с канцтоварами. Пока дети рассматривали подарки, Наталья рассказала Игорю Ляхову о серьезной неполадке в доме – неисправной печи. «Скоро осень, а печка дымит. К сожалению, своими силами мы не сможем ее перебрать», – поделилась Наталья.

Игорь Ляхов пообещал решить проблему: «Региональное отделение партии «Единая Россия» давно сотрудничает с общественной организацией «Родник». Инна Григорьевна Лаврова работает с семьями, которым, действительно, трудно. Сегодня я передал детям необходимые школьные принадлежности. Что касается печи, то она будет отремонтирована. Мама одна растит пятерых детей, наша обязанность помогать таким семьям».

Фото: smolensk.er.ru

Фото: smolensk.er.ru

Игорь Ляхов также побывал в гостях и у семьи Беловых в Смоленске. Наталья Васильевна вместе с супругом воспитывает восемь детей – шесть дочерей и двоих сыновей. Самой старшей Елизавете 18 лет, в этом году она поступила в строительный колледж, а самой младшей Еве – 10 месяцев. Есть в семье и первоклашка Маргарита, в День знаний она пойдет в школу №17.

Учитывая разный возраст и интересы детей, Игорь Ляхов собрал для каждого ребенка индивидуальные подарки. Старшим – канцелярские принадлежности, дошкольникам – развивающие игры, кубики и пластилин.

Фото: smolensk.er.ru

«Я как отец большой семьи, у меня четверо детей, очень доволен тем, что увидел в этом доме. Папа работает и по-другому нельзя, мама – при детях, которые любят и заботятся друг о друге. Я желаю, чтобы ребята хорошо учились в школе, с интересом изучали родной язык и другие предметы. Самое главное, чтобы они берегли великую ценность – семейную дружбу, уважали родителей и в дальнейшем оправдали их надежды. Считаю, что подарки, которые мы сегодня вручили детям, тоже будут этому способствовать. Поздравляю всех наших дошкольников и школьников с наступающим Днем знаний», – сказал Игорь Ляхов.

Многодетная мама Наталья поблагодарила Игоря Васильевича и Инну Григорьевну за внимание и отметила, что такая поддержка очень важна.

«Это большое подспорье, потому что канцтовары сегодня есть, а завтра их уже нет. Каждый день приходится что-то покупать, дети то портфель в школе потеряют, то ручку забудут, то еще что-нибудь случится. Спасибо большое за внимание и наборы для всех детей, они просто необходимы», – поблагодарила Наталья Белова.

Напомним, что акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» проходит во всех районах области. Депутаты разных уровней помогают многодетным, неполным и малоимущим семьям, а также детям из Луганской и Донецкой Народных Республик.