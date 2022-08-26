В Смоленске перед началом учебного года отмечена массовая скупка ноутбуков

Чаще берут китайские модели, отмечают в компании МТС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики МТС выяснили, какие гаджеты и бренды предпочитают покупать потребители перед началом учебного года, а также в период июльского падения рынка американских и тайваньских моделей. В июле 2022 года смоляне купили на 25% больше ноутбуков, чем месяцем ранее.

Рынок ноутбуков постепенно восстанавливается: перед началом учебного года покупатели приобретали цифровую технику на 25% чаще, чем в июне, при этом продажи американской Apple и тайваньской Asus падают. Аналитики МТС отмечают также, что рост интереса к ноутбукам можно объяснить снижением тренда на экономию — россияне стали активнее тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники — смартфоны, наушники, колонки и так далее.

Чаще всего ноутбуки покупали за 59 000 рублей. При этом модели за 35-50 тысяч рублей и премиальные стоимостью свыше 80 тысяч рублей интересовали смолян тоже чаще — спрос за год вырос на 8 и 3 процента соответственно.

В целом по стране лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo — 18%, Acer — 14%, Asus — 13%, Honor — 9% и Huawei — 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei — за год их доля увеличилась на 4 и 5 п.п. соответственно.

Топ-10 самых покупаемых ноутбуков июля:

Honor MagicBook X15

Lenovo Ideapad 3 15ITL05

Lenovo Ideapad 3 14ADA05

Huawei MateBook D15 (256 ГБ)

HP 15S-FQ2128UR

Apple MacBook Air (M1)

MSI GF63 Thin 11UC-255X

Huawei MateBook D14

Huawei MateBook D15 (512 ГБ)

Lenovo Ideapad Gaming 3-15IMH05