Смоленский фермер: урожай меда 2022 - более 10 тонн!

Фото: пресс-служба РСХБ.

Мед остается символом природы и натуральности. Наверное, в каждой семье стоит банка с этим удивительным, целебным, полезным и очень вкусным продуктом, который выручит при приближении простуды или просто поднимет настроение зимним вечером. О меде и пчелах мы сегодня поговорим с Олесей Игоревной Морозовой, которая вместе с супругом занимается пчеловодством.

- Олеся Игоревна, расскажите с чего начиналось создание вашего фермерского хозяйства?

- Началось все с того, что мы с мужем переехали из Москвы в Смоленскую область, Гагаринский район, деревню Клушино. Произошло это сравнительно недавно - в 2021 году. Мы приобрели в собственность земельный участок. Решили заниматься фермерским хозяйством.

- Чем именно решили заниматься?

- Первым направлением стало образование семейной пасеки. Туда входит пчеловодство, матководство, производство продуктов пчеловодства для фармацевтики и косметологии.

- Сколько человек работает на вашей семейной пасеке?

- На этапе основания все делали сами. Основная нагрузка по производству остается на нас и сейчас, а помощь в реализации продукции в Москве взяла на себя племянница с мужем.

- Вы с мужем решили получить дополнительное образование и выбрали общероссийский образовательный проект от Россельхозбанка – «Школа фермера». Чему поспособствовало полученное образование?

- Да, мы узнали о проекте «Школа фермера» и сразу же подали заявки на обучение. И вот, спустя два месяца обучения, мы стали выпускниками проекта «Школа фермера». Этот проект является уникальной площадкой для получения объективных и крайне необходимых знаний для реализации и ведения бизнес-проектов в сельской местности. Учёба помогла нам понять, как дальше развивать хозяйство – чтобы оно было эффективным, рентабельным.

- О каких проектах РСХБ вы еще знаете?

- Мы знаем о том, что Россельхозбанк занимается организацией «Вкусных пятниц» и хотели бы стать одними из участников этого проекта.

- Какие продукты представлены вашей семейной пасекой?

- Наша группа продуктов насчитывает 15 артикулов. Мед, соты, забрус, маточное молочко, перга, пыльца, прополис, крем мед, воск и др.

Можно отметить большой спрос на продукты для здоровья и красоты, маточное молочко, настойки и мази на основе прополиса.

- Расскажите о последних достижениях вашего хозяйства.

- Наша семейная пасека с хорошим племенным материалом породы Бакфаст и Карника от заводчика из Люксембурга. Ульи и оборудование по откачке, переработке и фасовке меда и медопродуктов - европейской компании Lyson. Урожай товарного меда 2022 - более 10 тонн!

- Поделитесь своими планами на будущее.

- Основная задача - построение агротуристического направления. Для его реализации планируется создание дополнительных видов деятельности. Таких, как козоводство, птицеводство, растениеводство, садоводство. Организация досуга гостей в виде ремесленных школ, приготовление блюд по старорусским рецептам, изучение и участие в обрядах и традициях. Инфраструктура в виде 60 домиков, пруд, большая прогулочная зона с возможностью участия в производстве фермерского продукта.