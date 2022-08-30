Звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоено посмертно Антонине Грековой. Фото: Смоленский городской Совет.

– Совет рассмотрел поступившие обращения и поддержал предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Смоленска» заслуженному врачу РФ Антонине Ивановне Грековой. Являясь главным детским инфекционистом, она проводила регулярные консультации и консилиумы по вопросам лечения, диагностики и профилактике COVID-19 у детей, в том числе и в красной зоне, – сообщил спикер Смоленского горсовета Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

С 2006 по 2021 год Антонина Грекова заведовала кафедрой инфекционных болезней у детей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В период пандемии COVID-19 в качестве главного специалиста по инфекционным болезням у детей осуществляла руководство по борьбе с COVID-19 в Смоленской области, в режиме 24 на 7 находилась на связи с лечебными учреждениями, оказывающими помощь самым юным смолянам.

– Сегодня на сессии депутаты проголосовали за присвоение высшей городской награды. В этом году звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоено посмертно Антонине Ивановне Грековой, – прокомментировал руководитель фракции «ЕР», заместитель председателя Смоленского городского Совета Николай Шумейко.

Антонина Грекова родилась в селе Нижнее Стародубского района Брянской области 14 февраля 1953 года. В 1976 году окончила педиатрический факультет Смоленского медицинского института. 1976-1978 – клинический ординатор кафедры детских инфекций, 1993-2006 – доцент кафедры детских инфекционных болезней СГМИ. Являлась автором и соавтором 32 учебных пособий, более 300 научных работ.

Фото: Смоленский городской Совет.

Ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин города Смоленска» поступило от федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Его также поддержали Общественная палата Смоленской области, Департамент Смоленской области по здравоохранению, региональная общественная ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области» и Смоленская областная организация профсоюзов работников здравоохранения.

Звание «Почётный гражданин города Смоленска» является высшей городской наградой, формой поощрения граждан, получивших широкую известность и уважение жителей города за особые заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, охраны здоровья, спорта, защиты прав граждан и других сферах.

Решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Смоленска» принимается на сессии путем тайного голосования двумя третями голосов от установленной численности депутатов.