За 7 лет урожайность ягод в России увеличилась на 14%

Фото: «Россельхозбанк».

С 2015 года по подсчётам Россельхозбанка, урожайность ягод в России возросла на 14% до 7,9 тонны с гектара. По мнению экспертов РСХБ, рост их производства, в частности клубники, будет ускорен потому, что эта культура входит в число приоритетных для современного тепличного бизнеса.

Средняя урожайность ягодников (с учетом хозяйств населения) в 2021 году составила 7,9 тонны с гектара. В промышленном производстве ввиду интенсификации производства урожаи существенно выше. Популярной ягодой является земляника садовая, урожайность которой в прошлом году составила порядка 5,1 т/га. По остальным ягодам урожайность на гектар различна: по крыжовнику может достигать 30 т/га, по смородине – 25 т/га, а по малине – 15 т/га. Помимо этих наиболее популярных ягод, перспективными для выращивания в Центральной России могут быть жимолость, актинидия и ирга.

Варенье из ягод – одно из любимейших лакомств отечественного потребителя. Ягоды, используемые в таком варенье, характеризуются высоким содержанием витаминов, а также макро- и микроэлементов. Несмотря на то, что некоторая часть полезных веществ при термической обработке распадается, термостабильность витаминов группы А, В и Е позволяет сохранить полезные свойства продукта. Кроме того, при варке варенья сохраняются клетчатка и пектины, которые стимулируют работу пищеварительных органов и абсорбируют вредные вещества.

«Совершенствование методов выращивания позволяет снизить прямую зависимость между площадями насаждений и урожаем. Это мы видели на примере косточковых, и аналогичная картина наблюдается в ягодах. Трендом ягодной отрасли последних лет можно назвать технологическую интенсификацию производства», – прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Более половины валового сбора ягод в России дают два федеральных округа: Приволжский (28,7% от общего объёма, или 201,9 тыс. тонн) и Центральный (23,9%, или 168,4 тыс. тонн).

С 2015 года наибольшего прогресса в сборе урожая добились ягодоводы Сибирского (+22%, собрано 72,9 тыс. тонн) и Северо-Западного (+12%, собрано 50,6 тыс. тонн) федеральных округов.

«Самым ягодным» регионом стала Московская область, где выращивается 45,6 тыс. тонн продукции. По сравнению с 2015 годом региональный сектор ягодоводства увеличил производство на 20%.

Откуда ягоды?

В сегменте ягод импорт остаётся важной составляющей рынка. Так, с 2015 года поставки клубники выросли на 34% до 64,2 тыс. тонн, малины, ежевики, шелковицы, логановой ягоды – на 21% до 3,3 тыс. тонн.

Главный поставщик клубники – Турция, на неё сейчас приходится почти половина импорта. В течение 5 лет Турция оттеснила на второе место предыдущего лидера – Беларусь.

В сегменте малины, ежевики, шелковицы, логановой ягоды также произошла смена лидера. Если в 2017 году первое место по импорту в Россию занимала Беларусь, то теперь это Мексика и Марокко.

Тем не менее, Беларусь прочно удерживает первенство по поставкам смородины и крыжовника: порядка 75% от общего объёма в 793 тонны.