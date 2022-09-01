Смоляне увидят героя интернет-мема Джастаса Уолкера в сериале «Земля больших возможностей»

Фото: кадры из фильма. Предоставлено героем публикации.

Он прославился как «веселый молочник» и герой интернет-мема. Но теперь Джастас, который мечтает возродить фермерскую культуру в России, стал героем совсем другого проекта: сериал с его участием можно будет увидеть 6 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

«Земля больших возможностей» — это живая, динамичная история с искрометным юмором. Трейлер доступен по ссылке. Фермер Джастас Уолкер, главный герой, когда-то вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, а Джастас остался в России. Однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом.

За годы фермерства Джастас обустроил в Такучете настоящее хозяйство. «Веселый молочник», воплощающий американскую мечту на русской земле — образ, который не смогли пропустить кинематографисты. Удивительная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране, а личные победы – с достижениями в фермерстве, стала основой документального мини-сериала.

Режиссер проекта – Андрей Ананин, окончил режиссерский факультет ВГИКа (кафедра неигрового кино, мастерская С.В. Мирошниченко). Познакомился с Джастасом еще в середине 2010-х — тогда Андрей снял студенческий короткий метр «Американская мечта» (2015). В общей сложности «Земля больших возможностей» снималась 8 лет.

В 2019 году Андрей Ананин вместе с Юлией Серьгиной и Арсением Кайдацким, выпускниками мастерской Сергея Мирошниченко, основали киностудию «СТАЯ.ДОК». В центре внимания киностудии – локальные феномены, характерные для отдельных областей и регионов России. Среди проектов студии – «Уральское дерби» и «Амурская Голгофа».

Продюсерами проекта «Земля больших возможностей» стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман. Осенью 2020 года документальный мини-сериал был впервые предложен киностудией «СТАЯ.ДОК» в рамках первого сезона питчинг-шоу DreamApp. Лидеры ведущих российских онлайн-платформ рассматривали ряд проектов, среди которых был и сериал Андрея Ананина.

Проект является лауреатом IX Московского питчинга дебютантов и участник шорт-листа Сибирского питчинга дебютантов 2020 года

Джастас Уолкер, фермер, главный герой проекта: “Проект «Земля больших возможностей» снимали профессионалы, с которыми у меня сложились дружеские отношения. Я рад, что режиссер Андрей Ананин посвятил документальный проект теме взаимоотношения человека и земли. Я не сразу привык к тому, что постоянно нахожусь под наблюдением, мог сказать что-то лишнее, но случайность — это часть жизни, поэтому фильм удался! Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны — наш фильм их показывает. Также мне кажется, что «Земля больших возможностей» отражает возможный путь России, сельскохозяйственной державы, которая может накормить весь мир».

Тимур Бекмамбетов, продюсер фильма: “Еще в эфире нашего шоу DreamApp для молодых талантов было понятно, что “Земля больших возможностей” — это живой проект, который обязательно найдет свою аудиторию. Я рад, что онлайн-кинотеатр KION дал возможность этой удивительной истории увидеть свет и поддержал энтузиазм молодой команды документалистов. А зрителям, думаю, будем интересно посмотреть, что стало с тем самым “веселым молочником” из США, который прославился на всю страну со своим во много пророческим прогнозом после репортажа на федеральном телеканале”

Документальный сериал «Земля больших возможностей» выходит эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 6 сентября.

Справка

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