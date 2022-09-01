Какие школы Смоленской области встречают День знаний обновленными

Источник фото: Фенинская школа в Ельнинском районе.

По-настоящему долгожданное обновление – смоленские школы ремонтируются комплексно, внутри и снаружи, а также переоборудуют учебные классы, спортзалы, площадки, закупают оборудование. Ремонт некоторых рассчитан сразу на два года. В программу попали две городские и три сельские школы, именно последним в рамках федеральной программы планируют уделить особое внимание.

Уже сегодня, в День знаний, в обновленной малой гимназии в Ярцеве проведут первую линейку для первоклашек – в этом году здесь будут учиться 70 ребят. Для их комфорта в здании полностью отремонтировали и утеплили фасад, внутренние помещения и коммуникации, поменяли абсолютно всю мебель. В основном здании школы-гимназии ремонт продолжается.

Фото: Ярцевская школа-гимназия.

Буквально разобрали и собрали заново Фенинскую школу в Ельнинском районе. Там поменяли крышу, установили новые окна и двери, провели косметический ремонт. Учебный год ребята начнут за новыми партами.

Фото: Фенинская школа в Ельнинском районе.

Ко Дню знаний подготовились и педагоги Сафоновской школы №1 – украсили обновленные классы к приходу учеников.

Фото: Сафоновская школа №1.

Более 400 ребят начнут учебный год в преобразившемся лицее имени Кирилла и Мефодия в Смоленске, капитальный ремонт здесь продолжится и в 2023 году.

Фото: лицей имени Кирилла и Мефодия в Смоленске.

Фото: Ершичская школа

В Ершичской школе ремонт в самом разгаре, она попала в программу позже других из-за технических причин. Здесь обновляют фасад, крышу, уже заменили окна, внутри ремонтируют пол, стены и потолок. В планах завершить полную перезагрузку к концу года, после временных неудобств дети и педагоги придут в теплые и комфортные помещения.

Напомним, полное обновление школ в регионах страны - одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Как отмечал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, это федеральная инициатива, одна из многих, которые родились именно на Смоленщине.

«Потому что главное для нас, чтобы у детей была возможность в комфортных и безопасных условиях получать современное образование, ведь именно от них зависит наше будущее», - резюмировал Сергей Неверов.