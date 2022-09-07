ВЭФ: Россельхозбанк рассказал о преимуществах и перспективах фермерства в стране и ДФО

Фото: АО «Россельхозбанк».

«На стороне крупных компаний есть три огромных преимущества: эффект масштаба (способность производить массовый продукт по низкой цене) физическая доступность их продукции и удобство покупки. В большинстве случаев холдинги могут обеспечить население дешевыми продуктами через крупные федеральные сети. Но без фермеров не обойтись по ряду причин», - отметил в начале выступления Андрей Дальнов.

Фермеры обеспечивают рост занятости и развитие сельских территорий. Они предохраняют продовольственный рынок от монополизации и укрепляют продовольственную безопасность через диверсификацию и локализацию цепочек поставок. Фермеры создают высокую добавленную стоимость, обеспечивая продовольственный рынок (включая рестораны) разнообразными продуктами и вкусами.

«Но, быть может, самое главное преимущество фермеров – это персонализация сбытовой цепочки. Покупая у фермера (или в семейном кафе), мы получаем не только сам продукт, но удовольствие и теплоту от общения с людьми, которые увлечены и получают удовольствие от своего дела. Мы покупаем впечатления, а это дорогого стоит», - продолжил Андрей Дальнов.

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк».

При развитии крупных холдингов фермеры сохранили позиции там, где эффект масштаба не имел принципиального значения или не был однозначно на стороне холдинга. Например, при производстве ряда продуктов пропашного растениеводства эффективность достигается небольшим количеством техники и рабочих рук. И если логистика обеспечивается сторонней компанией (например, при экспорте) фермер успешно конкурирует с холдингом. В среднем по России фермеры делят доли в производстве ряда пропашных культур – пшеницы, сои, кукурузы, рапса – практически поровну. В ДФО ситуация схожая, но в отдельных случаях у фермеров – в производстве кукурузы, гречихи, рапса – наблюдаются еще и очень быстрые темпы роста – более 20% ежегодно. А вот производство овощей закрытого грунта – это капиталоёмкое производство, где доля крупных хозяйств, как правило, высока. В ДФО сложная логистика не позволяет строить гигантские теплицы (до 100 га), и фермерам удается сохранять заметную долю в производстве (около четверти всего объема овощей закрытого грунта).

Аналогичная ситуация наблюдается и в животноводстве. Эффект масштаба работает в свиноводстве и птицеводстве, и доля фермеров в этих сегментах невысока. Но и в России, и в ДФО у фермеров сильные позиции в производстве молока, а также мелкого рогатого скота - там, где рост количества или концентрации животных на комплексах не дает определяющего преимущества.

В заключительной части руководитель Центра отраслевой экспертизы рассказал о том, что, с его точки зрения, может принципиально изменить ситуацию с развитием малых форм хозяйствования в ДФО и в стране.

В экспортном канале, который, по сути, является каналом b2b, необходимо диверсифицировать ассортимент. Изучение динамики экспортных поставок из России и статистики импорта на целевых рынках дружественных стран позволяет создать емкий список перспективных продуктов. Если говорить о ДФО, то это могут быть фасоль и прочие зернобобовые (в том числе после базовой переработки), сено, конопля и крапива, базовая переработка ягод в начинки для кондитерской промышленности (в том числе дикоросов), оленина (здесь требуется создание кооперативной бойни) и прочие товары.

На внутреннем рынке фермер должен стараться выйти на конечного потребителя (создать b2c канал продаж). С развитием e-commerce и online-агрегаторов заказов у фермера появляются новые мощные инструменты и союзники. Они сводят на нет преимущества холдингов в физической доступности и удобстве покупки их продукции.

«Отслеживая ситуацию на разных, в том числе зарубежных, рынках, мы для себя отмечаем случаи, когда связка «фермеры – агрегаторы заказов» оказывается сильнее, чем крупные производители. В частности, в Италии этим летом одна глобальная сеть пиццерий потерпела сокрушительное поражение от небольших семейных ресторанчиков, объединившихся с местными агрегаторами. И это внушает оптимизм, поскольку, чем сильнее конкуренция между малыми и крупными формами, тем более вкусные и разнообразные продукты будут получать потребители», - заключает Андрей Дальнов.

Помочь фермерам догнать крупных продавцов по удобству для покупателей могут сервисы электронной торговли. В частности, маркетплейс Россельхозбанка Своё Родное, который был создан специально для фермеров. Сейчас на платформе представлены около 75 тысяч товаров от более чем 9,5 тысячи фермеров. В месяц сервисом пользуются более 100 тысяч человек.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.