Депутаты обсудили темпы подготовки города к зиме

Фото: Смоленский городской Совет.

Последние к этой минуте данные депутаты обсудили 20 сентября. На заседании прозвучали подробные доклады заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Марины Югановой, генерального директора МУП «Смоленсктеплосеть» Евгения Сляцкого, генерального директора ОАО «Жилищник» Александра Гупало, и.о. генерального директора СМУП «Горводоканал» Владислава Полынцева, и.о. генерального директора МБУ «СпецАвто» Михаила Ермакова и начальника управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска Натальи Майоровой.

Особое внимание депутаты уделили вопросу подключения к теплу социальных учреждений. По состоянию на 16.00 вторника отапливается 65 учреждений здравоохранения (98%), 93 детских сада (97%), 65 образовательных учреждений областного центра (93%).

Фото: Смоленский городской Совет.

«Запуск отопления – один из актуальных вопросов. Депутатов, как и всех жителей, крайне беспокоит этот процесс. В первую очередь важно, чтобы все соцучреждения, на 100%, как можно быстрее были подключены к теплу»,– подчеркнул председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Теплоноситель уже подан в 1092 жилых дома (62%), из них: ОАО «Жилищник» – 854 (65%), иные управляющие компании, ТСЖ, ЖСК – 238 (54%).

К зиме подготовлены 75 котельных, 239 центральных тепловых пунктов, 424 км тепловых сетей; произведена плановая замена ветхих сетей теплоснабжения. Кроме того, подготовлено 543 км водопроводных сетей и 451 км сетей канализации. Также на 100% готовы электрические сети и трансформаторные подстанции и газопроводы.

«Подготовка к зиме идёт в штатном режиме, получение паспорта готовности планируется к первому ноября», – заверила Марина Юганова.

Фото: Смоленский городской Совет.

Напомним, отопительный сезон в Смоленске начался 15 сентября. Процесс полной подачи тепла на все объекты – от социальных учреждений до жилого фонда – займет, как ожидается, порядка двух недель.

Депутаты горсовета подробно обсудили и подготовку ресурсов для зимнего содержания Смоленска – этот вопрос также на особом контроле. На основании решения последней сессии горсовета МБУ «СпецАвто» выделены средства на закупку запчастей и 5800 кубических метров песко-соляной смеси, также, как было сообщено, заготовлена соль для использования жидкого реагента на отдельных участках дорог при не слишком низких температурах. Кроме этого, по словам исполняющего обязанности генерального директора «СпецАвто», в настоящее время техника учреждения переоборудуется для уборки областного центра в зимних условиях.

«Сейчас идёт подготовка к процедуре передачи полномочий по обслуживанию и ремонту городских дорог на региональный уровень. Мы понимаем сложность переходного периода. Нужно предусмотреть, чтобы в первые недели января коммунальные службы имели необходимый запас ресурсов и были готовы оказывать услуги без каких-либо сбоев», – отметил председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Евгений Рудак.