Главные темы

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Проведение диспансеризации в регионе, ход благоустройства дворов и скверов и проверка состояния детских площадок. Эти темы были подняты в ходе совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. Обсуждение проходило в формате видеоконференцсвязи. О результатах проведённой работы, планах и принятых решениях рассказал глава региона.

Будьте здоровы!

В Смоленской области продолжается диспансеризация населения. На данный момент её прошли свыше 52 тысяч смолян. По итогам порядка 30% из них были направлены на дополнительные обследования и консультации узкопрофильных специалистов.

Первое место среди выявленных заболеваний традиционно занимают болезни системы кровообращения, артериальная гипертензия. На втором – нарушения углеводного обмена, в том числе, сахарный диабет. На третьем – предраковые состояния и злокачественные новообразования.

«Принять участие в диспансеризации могут все жители области, начиная с 18 лет. До 39 лет гражданин вправе сделать это раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно. При этом у всех желающих, вне зависимости от возраста, каждый год есть возможность записаться на бесплатный профилактический осмотр», – проинформировал Алексей Островский.

Между тем (и на это губернатор обратил особое внимание) ситуация с плановым охватом взрослого населения везде разная. Наиболее высокий уровень диспансеризации отмечается в Кардымовском, Шумячском, Хиславичском и Велижском районах. Тогда как в ряде муниципалитетов – Смоленском, Сычевском, Починковском, Угранском, Руднянском и Ершичском районах – фиксируется низкий процент выполнения плана.

Алексей Островский потребовал от руководителей муниципалитетов активно включиться в эту важную работу.

«Видим результативность и безусловную пользу проведённых профилактических мероприятий. Исходя из этого, дал указание руководителям муниципалитетов во взаимодействии с департаментом по здравоохранению интенсифицировать эту работу, в том числе, по информированию населения, руководителей и сотрудников предприятий и организаций о предоставляемых возможностях, проработать способы доставки граждан к месту проведения диспансеризации, максимально увеличить ресурсы использования мобильных комплексов для выезда в отдалённые населённые пункты, а также решить иные оргвопросы», – рассказал о принятом решении глава региона.

Для комфорта жителей

Ещё одним важным вопросом в повестке рабочего совещания стали промежуточные итоги реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Проект наиважнейший с точки зрения своей социальной значимости. Это одна из тех задач, решение которой наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал непременным условием выхода на новое качество жизни людей», – напомнил губернатор.

В этом году планируется благоустройство 57 дворовых и 39 общественных территорий в 31 муниципальном образовании. К настоящему времени работы завершены на 45 дворовых и 26 общественных территориях. На финишную прямую выходят мероприятия по благоустройству в Велиже, Вязьме, Сычевке и Смоленске.

Однако не во всех районах работы идут активными темпами. По словам Алексея Островского, вызывают опасение сроки окончания благоустройства в Починковском, Темкинском и Шумячском районах. Отставание от графика значительное. Губернатор потребовал от глав этих районов ежедневно вести мониторинг темпов завершения работ. И нацелил их на жёсткий диалог с подрядчиками.

«Поставил задачу главам муниципалитетов и руководству профильного департамента в срок до 1 ноября обеспечить 100%-ное завершение всех работ, оперативно устранить выявленные на объектах недочёты для безоговорочного исполнения взятых на себя перед жителями обязательств по благоустройству. Все ресурсы и возможности для этого есть», – рассказал об итогах совещания глава региона.

В зоне ответственности

За последние годы в различных населённых пунктах региона в рамках благоустройства были установлены уличные тренажёры и площадки для воркаута, которые крайне востребованы у местных жителей. К сожалению, не все они находятся сегодня в рабочем состоянии - со временем оборудование изнашивается, приходит в негодность и становится опасным и для детей, и для взрослых.

Как подчеркнул Алексей Островский, во избежание травматизма эти объекты должны быть под постоянным контролем со стороны муниципальных властей.

Как, к слову, и детские площадки.

«Несколько месяцев назад я давал указание организовать их инвентаризацию и привести в порядок неисправное оборудование, создающее прямую угрозу жизни и здоровью малышей. Эта работа была проведена, но, как я вижу из фотографий, которые мне присылают в соцсетях смоляне, далеко не везде на должном уровне. Подтверждение тому - состояние детской площадки на улице Ново-Краснофлотской, дом №7 в Смоленске, не выдерживающее никакой критики. Комментарии городских чиновников расцениваю как формальные отписки, где пара прибитых досок выдаётся за ремонт», - жёстко отреагировал глава региона.

Он потребовал от глав районов обратить на детские площадки особое внимание: «Уважаемые коллеги, наводите порядок в этом вопросе. Это касается всех без исключения муниципальных образований».