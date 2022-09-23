Проезд разрешён

На 29 внутриквартальных проездах в областном центре работы завершены. Оплата подрядчикам будет производиться только после полного устранения всех замечаний. Фото: Смоленский городской Совет.

«Подводные камни» при реализации проекта, основные претензии к исполнителям, а также предложения по оптимизации работ обсудили на очередном заседании штаба в четверг, 22 сентября. В совещании с представителями подрядных организаций и специалистами строительного контроля приняли участие секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер областной Думы Игорь Ляхов, председатель горсовета Анатолий Овсянкин, руководитель фракции «ЕР» городского Совета Николай Шумейко, а также ряд депутатов.

«Все недочёты должны быть устранены – не дело, когда только что отремонтированные проезды превращаются в озёра, когда подрядчики оставляют после себя горы мусора или раскапывают всё и несколько месяцев не выходят на объекты. Но есть и определённые объективные причины, по которым работы в отдельных случаях приостановлены, это тоже следует понимать. Например, по некоторым адресам проводился аварийный ремонт сетей, из-за чего срок сдачи сдвигается. Конечно, мы стараемся слышать и точку зрения подрядчиков, силами которых ведётся обновление внутриквартальных проездов. Главное – качество. И вопросов оставаться не должно», - подчеркнул после заседания Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

Компания АО «ДЭП №47» должна переделать работы на проезде к домам 32-38 по улице Рыленкова. Подрядчику придётся снять свежий асфальт, уложить новый с уклоном к парковке и сделать пропил в бортовом камне – это поможет избавиться от застоя воды, на который жалуются жители и который был выявлен в ходе экспертизы на месте. После дождей ситуация только усугубилась.

«Изначально техническое решение было, подрядчик нас не услышал. Мы встречались даже перед проведением демонтажных работ, проблему уклона асфальта и отвода воды озвучивали, техническое решение давали. Но подрядчик поменял предложенное техническое решение, после чего мы предоставили замечания и предложения, как выйти из этой ситуации, но снова наши слова проигнорировали. В итоге получилось, как мы и предполагали – вода стоит по всей территории», - подчеркнул депутат горсовета Александр Верейкин.

Ранее жители дома 32 обратились к депутату Госдумы Сергею Неверову, который в августе направил обращение по этому вопросу в Прокуратору.

С резкой критикой по поводу ситуации в Гнёздово выступил депутат городского Совета Вадим Косых, который отметил, что в течение нескольких месяцев жители вынуждены передвигаться по разрытым подрядной организацией участкам.

«Раскопали, и люди ходят месяцами по грязи. Взялись за объект – делайте! За три месяца детский сад можно построить, не говоря о ремонте одного проезда», - возмутился Вадим Косых.

Депутат Александр Верейкин также обратил внимание коллег и на вопрос, связанный с дальнейшей эксплуатацией обновлённых объектов. Так, имеют место случаи, когда большегрузные машины и, в частности, мусоровозы, разрушают бордюрные камни.

«Это общая ответственность. И водителям тоже стоит быть внимательнее. На ещё даже не завершённом проезде возле детского сада «Виктория» на поворотах уже третий раз ломают бордюрный камень», - сообщил Александр Верейкин.

Информационные письма по этому поводу будут направлены в адрес руководства АО «СпецАТХ».

Напомним, всего в этом строительном сезоне в Смоленске планируется обновить более сорока внутриквартальных территорий, которыми ежедневно пользуется большое количество жителей. В рамках капремонта производится не только замена асфальтобетонного покрытия, но и восстановление пешеходных зон, обустройство освещения. На эти цели из областного бюджета выделена субсидия – 200 млн рублей.