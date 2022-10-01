«Воля миллионов людей»

Фото: Смоленский городской Совет.

В полдень на Владимирской набережной в Смоленске состоялась акция в поддержку проведённых референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Фото: Смоленский городской Совет.

Мероприятие поддержали более трех тысяч представителей профсоюзов, общественных и ветеранских организаций, региональных отделений политических партий, общественные деятели, волонтёры. На набережную вместе со смолянами вышли и депутаты горсовета.

«Сегодня мы вновь присутствуем при исторических событиях, сегодня мы видим, как вершится наша история. Состоявшийся референдум показал, что жители четырёх областей – Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР выразили однозначное мнение о том, что они хотят быть с Россией. Мы видели обращение жителей этих областей, которые просили: «Россия, защити нас, помоги нам избавиться от террористического украинского режима!». Мы видели, как украинская власть запугивала этих людей, совершала теракты, убивала, говорила о том, что будет преследовать мирное население за поддержку курса на воссоединение с Россией. Однако наши жители на этих территориях не испугались, они пришли на референдум и выразили своё однозначное согласие на вхождение в состав Российской Федерации. И сегодня для нас очень важно понимать, что утверждение, что у России есть только два союзника – армия и флот – как никогда актуально. Но ещё один союзник – наш многонациональный народ. Сегодня, вне зависимости от наших убеждений, политических взглядов, мы должны объединиться вокруг наших людей, вокруг армии и флота и оказать всецелую поддержку, чтобы эта победа была как можно быстрее свершена. Наши люди на Украине страдали многие годы. И сегодня Россия будет защищать их и бороться до конца. И Общероссийский народный фронт, и остальные общественные организации выражают поддержку курсу Президента Владимира Владимировича Путина, поддержку нашей армии и нашим людям. Россия обязательно победит, и я хочу, чтобы мы это с вами чётко понимали», - сказал в своём обращении к жителям депутат горсовета, сопредседатель смоленского регионального штаба ОНФ Сергей Якимов.

Также перед смолянами выступили председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко, председатель областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Терлецкий, волонтёр добровольческой миссии на Донбассе Евгения Федосова. Они отметили, что проведённые референдумы зафиксируют вектор развития не только этих территорий, но и России на столетия вперёд.

Сегодня в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», - обратился к россиянам Президент Владимир Путин.