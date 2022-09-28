Фото: smolensk.er.ru.

Реготделение «Единой России» с первых дней СВО оказывает поддержку нашим защитникам: передает медоборудование, квадрокоптеры, палатки, генераторы и лопаты – все то, что поможет наладить быт. Сегодня партия открывает и новое направление – «Все для фронта». Главная цель проекта – собрать дополнительные материальные средства для более комфортного несения службы в СВО.

Необходимое оборудование будут собирать на базе общественной приемной «Единой России» (г. Смоленск, ул. Карла Маркса, 14). Также все желающие могут оказать помощь финансово, направив пожертвование в Смоленский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

«Важно, чтобы армия чувствовала поддержку от нашего народа. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным смолянам, которые могут и хотят поддержать наших защитников. И не важно, будет ли это саперная лопата, фонарик или обмундирование. Важно, что мы с нашей армией, с нашим Президентом. Как когда-то отстояли Родину наши деды, мы должны также ответственно отнестись к этому делу», - обратился к жителям секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Он также поблагодарил депутатов, которые идут добровольцами в военкоматы и готовы исполнить свой долг: «Партия не стоит в стороне, и я уверен, что это только начало. Чтобы победить врага нужно единство, мы – представители партии - готовы быть на передовой, мы тоже не безучастны».

Отметим, неделю назад, 21 сентября, Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В числе первых на призыв Главы Государства откликнулись активисты «Единой России». В частности, в военкоматы, чтобы исполнить свой долг перед Родиной, пришли депутаты всех уровней.

Андрей Парфеньев в этом году избрался депутатом Рухановского сельского поселения Ершичского района. Сейчас он уже проходит подготовку, чтобы в дальнейшем выполнять задачи в зоне СВО. В 1996-1998 годах он проходил службу в учебной части в Челябинске, затем – в Санкт-Петербурге по трем квалификациям. Он надеется, что его знания пригодятся на фронте.

«Никаких у меня не было «отмазок», я шел с уверенностью, хотя дома четыре несовершеннолетних сына и жена. Я прекрасно понимаю - нельзя прятаться за чьи-то спины, надо свой долг выполнять и быть мужиком», - поделился Андрей Парфеньев.

Сегодня в рамках нового проекта в смоленские военные гарнизоны уже направили партию оборудования. «Реготделение «Единой России» оказывает нам поддержку с первых дней СВО. Депутаты Артём Туров и Артем Малащенков постоянно были с нами на боевых позициях, оказывают материально-техническую помощь и моральную поддержку. Каждый их такой визит – это весточка из дома, весточка с Родины. Для нас это очень важно. Все наши военнослужащие обещают, что денацификация, демилитаризация будут завершены, как нам установил Верховный Главнокомандующий», - отметил заместитель командира по военно-политической работе Константин.

Узнать подробности о сборе оборудования для наших защитников и о перечислении денежных средств можно по номеру 31-95-13.

Список необходимого:

1. Спальные мешки (до -15°)

2. Термобелье

3. Коврики (влагонепроницаемые).

4. Палатки всесезонные или зимние (на 4-5 чел)

5. Туристические бани, состоящие из палатки

6. Электроагрегаты, генераторы (2,5 -5 кВт)

7. Бензопилы

8. Шуроповерты

9. Мачете

10. Ёмкости для воды (30-50л)

11. Фонари (среднего размера, аккумуляторные)

12. Лопаты с металлической ручкой и рукояткой

13. Топоры