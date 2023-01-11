Более трех тысяч смолян приняли участие в благотворительной акции «детей-ангелов» и «Единой России» «От сердца к сердцу»

Фото: smolensk.er.ru.

Благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу» зародилась в Смоленске в 2018 году. Ее инициатором выступила президент Общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева. Добрую акцию, направленную на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Вот уже несколько лет, сделанные руками особенных детей, школьников и даже взрослых смолян, поделки становятся экспонатами благотворительной ярмарки. Средства от продажи новогодних игрушек направляют детям с особенностями в развитии «Дети-Ангелы-Смоленск».

«У нас всегда должны быть объединяющие ценности - сострадание, доброта, стремление помочь ближнему - без этих ценностей нам просто в этом мире не прожить. Эта акция, нацеленная на добро, подтверждение того, что мы не утратили в сердцах эти лучшие качества», - прокомментировал секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Руководитель смоленских единороссов поблагодарил Наталью Богдаеву за инициативу направить часть средств на нужды смоленских мобилизованных.

«Благодарность всем участникам за неравнодушие, за проложенную дорогу от сердца к сердцу. Это настоящий путь. Мы делаем правильное дело. Делать добро, быть патриотом должно стать модно. Это должно поощряться. Даешь моду на добрые дела!» - подчеркнула организатор акции «От сердца к сердцу» Наталья Богдаева.

Фото: smolensk.er.ru.

В этом году благотворительные ярмарки провели на четырех площадках в Смоленске. Подключились и районы Смоленской области. Активисты «Единой России» из Ершичей организовали ярмарку сами, а вырученные средства передали «детям-ангелам».

По словам организаторов, в этом году на выставку было представлено рекордное количество поделок – более трех тысяч. А это значит, что более трех тысяч детей и взрослых трепетно придумывали и мастерили свои поделки, чтобы помочь ребятам с ОВЗ. Присоединилась к доброй акции и Русская Православная Церковь.

«Спасибо за такую возможность нашим деткам поучаствовать в этой благотворительной акции. Приняли участие все наши воспитанники – детские сады, православная гимназия – сделали более 100 поделок», - рассказал Иерей, секретарь Смоленского Епархиального управления Владислав Баган.

Курировали организационные вопросы в Смоленске депутаты городского Совета от «Единой России» Светлана Новикова и Александр Зеленский.

«Мы получили действительно большой отклик от смолян – конечно, это говорит об их неравнодушии и желании присоединиться к хорошему доброму делу», - рассказал Александр Зеленский. Вместе с ребятами из Гнездова он и сам смастерил поделку из глины.

Фото: smolensk.er.ru.

«Такой душевный отклик мы нашли у смолян – душевный, сердечный. Получилось одно общее дело. Это большая сила слова, большая сила мысли. В этих поделках душа и пожелания, которые, как правило, сбываются», - подытожила Светлана Новикова.

Напомним, что часть игрушек с благотворительной ярмарки «От сердца к сердцу» единороссы передали смоленским бойцам на передовую.