Внутриквартальные проезды: в работе ещё 14 сложных участков

Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты Смоленского городского Совета, которые буквально в ежедневном режиме отслеживают ситуацию непосредственно на объектах, подчеркнули, что ряд компаний переоценили свои возможности и подводят жителей, рассчитывавших на оперативное и чёткое выполнение работ.

В областном центре в этом году планируется обновить в общей сложности более сорока внутриквартальных проездов, которыми ежедневно пользуется большое количество смолян. На эти цели из областного бюджета выделена субсидия – 200 млн рублей.

До конца строительного сезона заменить асфальтобетонное покрытие, восстановить пешеходные зоны и при необходимости обустроить освещение должны успеть ещё по 14 адресам в трёх районах города.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Тактика некоторых подрядчиков на протяжении всего строительного сезона напоминает поведение ученика, который по тем или иным причинам постоянно оказывается не готов к уроку, пытаясь, тем временем, сделать вид, что он «знает, учил, сейчас ответит». Но тут не получится списать, спрятаться за последней партой, по удаче получить хорошую оценку. Потому что результат или его отсутствие видят люди. К сожалению, определённые руководители отдельных организаций просто тянули или тянут время, вместо того, чтобы ещё летом всё выполнить или расторгнуть контракты, раз не справляются и не имеют ресурсов. Но нет – в лучшем случае привлекают бесконечные «субподряды», перенося сроки сдачи от заседания к заседанию, хотя уже глубокая осень и давно пора бы выйти на финишную прямую, - прокомментировал депутат горсовета Владимир Бурдули. – Есть пример, когда организация, которая плохо себя показала как исполнитель, параллельно становилась победителем других аукционов на ремонт ещё более крупных объектов. И эти участки тоже часто раскопаны с лета, а работы, как в случае с дорогой на улице Твардовского, просто не сдвигаются с мёртвой точки или еле-еле заметны. Это вызывает не то, что нарекания, а уже негодование. Я бы хотел, чтобы смоляне, наши жители, которые терпят в связи с ремонтами очень большие неудобства, понимали: город действует строго по закону, подрядные организации определяются с помощью конкурсных процедур. А вот некоторым компаниям, которые берут на себя такие серьёзные обязательства и относятся к ним не достаточно ответственно, хотелось бы пожелать пересмотреть взгляды и всегда думать о людях».

Напомним, приёмка капитально отремонтированных внутриквартальных проездов осуществляется только после полного устранения всех замечаний. Также подрядчики несут обязательства по последующему гарантийному обслуживанию.

Фото: Смоленский городской Совет.

Внимание задействованных исполнителей обратили на то, что сейчас нужно максимально эффективно планировать производство работ. Однако при разборе конкретных участков, находящихся в списке незавершённых, прозвучали неожиданные «признания» по поводу нарушения сроков. Так, директор компании АО «ДЭП № 47» Дмитрий Банденков сообщил в этот раз, что у организации, якобы, возникли трудности с поставками асфальта. Участники заседания отметили, что организация должна оперативно решить этот вопрос, поскольку не за горами зима, а объём работ был заранее известен и прописан в техническом задании.

Также представителей компаний попросили в обязательном порядке обеспечить безопасное передвижение жителей на каждом из участков, где выполняются работы.