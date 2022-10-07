В смоленской спортшколе прошла открытая тренировка в рамках партпроекта «Zа самбо»

Фото: smolensk.er.ru.

В спортивной школе №3 обучается 307 детей по самым разным направлениям. Особенной популярностью среди ребят пользуется самбо – национальный вид спорта, которым, в том числе, увлекается и Президент нашей страны Владимир Путин.

Для юных самбистов школы, а их обучается 122 человека, выступления с выходом на ковер провели их тренеры, а также мастера спорта и чемпионы. Среди профессионалов своего дела не только мужчины, но и женщины. Анастасия Филипович, Александр Мальцев, Леонард Лобачев показали ребятам разнообразие приемов.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Поздравил присутствующих с открытой тренировкой по самбо в Смоленске секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов:

«У наших юных спортсменов есть прекрасные наставники. Желаю, чтобы ребята больше тренировались и совершенствовались в любимом занятии, потому как за ними будущее нашей страны. Всем желаю крепкого здоровья и несгибаемой силы духа. За поколение сильных людей!»

Также парламентарий отметил, что в июле «Единая Россия» дала старт новому проекту «Zа самбо». Его суть заключается в том, чтобы готовить здоровое поколение спортсменов, которые занимаются самбо – исконно русским видом единоборств. «Важно популяризовать это направление, ведь оно не только привлекает молодежь к ведению здорового образа жизни, но и прививает патриотизм, любовь к своей стране», - отметил Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Президент федерации самбо Смоленской области, мастер спорта международного класса Руслан Воробьев рассказал, что масштабный проект подразумевает не только открытые уроки, но также и внедрение национального спорта в общеобразовательных школах: «Это даст возможность многим детям осваивать азы самбо в своем учебном заведении».

Также мастер-класс по самбо для юных спортсменов провели в Гагарине.

Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, в Смоленской области уже не первый год «Единая Россия» в рамках партпроекта «Детский спорт» занимается популяризацией спорта среди детей и взрослых. Вовлечение жителей в здоровый образ жизни – одно из приоритетных направлений Народной программы, с которой партия шла на выборы в 2021 году.