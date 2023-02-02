РСХБ: вторичная недвижимость – лидер ипотечных сделок в России

Фото: из архива редакции. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По мнению аналитиков Россельхозбанка, наиболее популярным типом недвижимости в ипотечных сделках в 2023 году будет вторичная недвижимость. Она стабильно занимает около 2/3 от объема сделок. Основное преимущество – доступность и широта выбора. В 2022 году доля вторичной недвижимости на ипотечном рынке, по предварительным данным, снизилась с 66,9% за 2021 год до 57%. Произошло это, в основном, благодаря программам льготной ипотеки: процентные ставки этих программ не реагировали на скачок ставок в первой половине года, в то время как ставки и условия по вторичному жилью сильно ужесточались в первой половине года. В начавшемся году благодаря общему снижению ставок, условия ипотечных программ будут сближаться, и доля вторичной недвижимости снова возрастет, в том числе благодаря росту доли сделок с ипотекой на вторичном рынке жилья. Этот показатель вырос с 2019 по 2021 год на 7 п.п. и достиг 45%, но снизился по итогам 2022 года до 36%. Аналогичный показатель на первичном рынке составляет 70%.

Однако, наиболее значимые изменения происходят в сфере операций по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Среди важных факторов для стимуляции рынка загородного жилья: продление и расширение «дачной амнистии», превращение программы социальной газификации в бессрочную, появление льготной ипотеки на строительство дома хозспособом, возможность жилищного строительства на с/х землях. По мнению экспертов Россельхозбанка, эти факторы делают ипотеку на ИЖС наиболее быстрорастущим сегментом ипотечного рынка. Оценка ввода жилья по ИЖС в 2022 году составила 56 млн. кв.м, а по многоквартирным домам – 37 млн. кв.м. Упомянутые выше факторы, наряду с льготными кредитами на ИЖС, а также учитывая их большую привлекательность для банков, могут ускорить прирост доли ИЖС. В результате анализа данных по льготному кредитованию эксперты РСХБ посчитали, что за 2022 год доля ИЖС по ним составила 1,68 % от всех сделок, что означает её двукратный рост по сравнению с 2021 годом. На вторичном рынке доля ипотечных сделок с ИЖС значительно выше.

«Основу роста ипотечного портфеля РСХБ, как банка, ориентированного на развитие сельских территорий, составляла «сельская ипотека». На неё пришлось 36% всех выдач по сумме за год. При этом во втором полугодии рост выдач, по сравнению с первым, увеличился более чем в 5 раз. Второе место в структуре удерживала «льготная ипотека» практически с той же долей. Третье место прочно занимает «семейная ипотека». Вторичная недвижимость хорошо стартовала в начале года, но в целом за год, несмотря на рост во втором полугодии более, чем в полтора раза, свою долю заметно снизила», – отмечает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов.

По данным ЦИАН, на рынке аренды за 2022 год предложение увеличилось на 57%, а срок экспозиции – с 34 до 41 дня. Это привело к снижению стоимости аренды в Москве на 19,5%, а вот вне мегаполисов ставки аренды выросли на 14%, в значительной степени отражая рост тарифов. Расходы на аренду и доходность размещения в годовые депозиты в рублях сейчас близки (доходность депозитов чуть выше), поэтому выбор в размещении денег между банковским депозитом или приобретением собственной жилплощади неочевиден.

Кроме того, происходит быстрое удлинение срока ипотечного кредита. Средневзвешенный срок кредитования в 3 кв. 2022 года достиг 23,2 лет, а только год назад этот показатель составлял 20,4 года. Это значит, что размер ипотечного платежа снижается. Одновременно снижаются и ставки аренды. Так что экономическая обоснованность принятия решения об аренде или приобретении недвижимости зависит от множества факторов, совокупности рисков и предпочтений.

Как и в случае с арендой, принятие такого решения зависит от множества факторов. Принимая его, следует учитывать, что ликвидность любой недвижимости меньше, чем денег на счете. Поэтому такие инвестиции нельзя осуществлять на все сбережения, хотя дисциплину сбережений легче соблюдать при выплате ипотеки, чем при добровольных сбережениях «от зарплаты», считают эксперты РСХБ. Имеет смысл рассматривать такое направление, когда оно в сумме сбережений будет занимать не больше 25-40%. Кроме того, на рынке есть хорошая альтернатива – возможность инвестировать в индексы жилой недвижимости, таких фондов довольно много на рынке. Достоинства такого инвестирования – меньший «входной билет» (так как размер пая гораздо меньше стоимости квартиры) и пониженный риск (так как идет инвестирование сразу в целую корзину жилых проектов). Приобретение «инвестиционной однушки» - вполне возможное решение, но оно будет зависеть от множества конкретных обстоятельств.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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