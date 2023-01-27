Игорь Ляхов и смоленские молодогвардейцы почтили подвиг жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

Фото: smolensk.er.ru.

Что такое голод объяснить невозможно, Валентин Васильевич Абрамов жил с этим чувством почти 900 дней блокады, их он не забудет никогда. Тогда ему было всего 11 лет, но вместе со взрослыми он работал на заводе – плел маскировочные сети, собирал запалы гранат. Юный Валя привык к холоду, бомбежкам и смерти, которая поселилась в каждом подъезде отрезанного от мира города.

Фото: smolensk.er.ru.

«В блокадном Ленинграде погибло более 1 400 000 человек. Но мы, кто выстоял все эти дни, понимали – Ленинград отдать было нельзя, и наша страна держалась на последнем пределе. Это страшная трагедия, но она объединила нас, показала нашу несгибаемую стойкость», - рассказал Валентин Васильевич.

В День полного снятия блокады он еще раз напомнил активистам смоленской «Молодой Гвардии» о цене, которую заплатили предки ради защиты страны. Встречу с Валентином Васильевичем организовал секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

«Сегодня есть «историки», которые говорят, что город нужно было оставить. Находятся те, кто готов опорочить героизм нашего народа. Мы должны помнить, какой ценой завоевана Победа, отвоевано мирное небо. Сейчас, когда страна вновь противостоит фашистской чуме, мы должны беречь нашу историю.

Сегодня День воинской славы России. Важно, чтобы наша молодежь знала сакральную правду о тех страшных и полных лишений днях. Мы наследники великого народа, и должны быть достойны его подвигов, продолжать его традиции», - отметил Игорь Ляхов.

Вместе с Валентином Абрамовым и молодогвардейцами он возложил цветы к Вечному огню и к стеле «Ленинград», которая находится на Аллее городов-героев в Сквере Памяти Героев.