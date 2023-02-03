Единороссы встретились со смоленскими бойцами под Кременной

Фото: smolensk.er.ru.

Единороссы встретились со смоленскими бойцами 144-й гвардейской Ельнинской дивизии, которые героически бьются под Кременной.

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов, депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, руководитель ЦИК партии Александр Сидякин, руководитель региональной общественной приемной в Смоленской области Андрей Моргунов лично доставили в зону СВО два автомобиля УАЗ - «Буханка», дополнительное оборудование, маск-халаты, окопные свечи, вязаные носки, сладости и посылки от смоленских детей. У всех общая цель – побывать у бойцов и передать необходимое.

На направлении Кременная-Сватово идут активные боевые действия. Свои самые лучшие качества – мужество, стойкость и героизм – проявляют бойцы 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии.

«Передовая совсем рядом, шла артиллерийская дуэль, наши ребята наступают и заметно продвинулись за эти несколько месяцев после первой нашей встречи», - поделился секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов с места событий.

Фото: smolensk.er.ru.

Отметим, поездку смоленских единороссов в зону СВО помогли организовать Артём Туров и Александр Сидякин.

По словам единороссов, бойцы рады каждому «привету» из дома, особенно трепетно вскрывают детские посылки, читают письма.

«Через наши встречи они чувствуют поддержку со стороны земляков. Особые слова благодарности нашим деткам, кто собирал посылки, рисовал рисунки. Детская забота особенно ценится бойцами на передовой, которые постоянно смотрят смерти в глаза. Просто обязан сказать о тех смолянах, кто приносит буквально последние средства для закупки дополнительных вещей бойцам, а также оборудования в рамках нашего проекта «Всё для фронта». Огромное спасибо предпринимателям, руководителям, моим однопартийцам, которые приняли самое активное участие в формировании груза и обеспечении доставки. Военные ждут с нетерпением каждый приезд, любую весточку с Родины. И это объяснимо, им нужно внимание всего общества, всего народа, чтобы утвердиться – в этом смертельном противостоянии с силами тьмы они не одни, за ними российский народ!»- поделился руководитель смоленских единороссов.

Отметим, что совместно с руководителем региональной общественной приемной партии Андреем Моргуновым они привезли для мобилизованных и военнослужащих посылки от особенных детей из организации «Дети-Ангелы-Смоленск». В этом году родители ребят с ОВЗ приняли решение передать половину собранной суммы с благотворительной ярмарки «От сердца к сердцу» на нужды земляков, находящихся в зоне спецоперации.

Подарки также передали воспитанники детсада №7 «Радость моя» и детской воскресной школы «Вифлеемская звезда» храма Рождества Христова из Сафонова.

УАЗы, которые привезли землякам из дома, протестировал и сам руководитель региональной приемной партии Андрей Моргунов: «Машины здесь пригодятся - это говорят сами бойцы».

В одном из телеграм-каналов с точностью описали мужество мобилизованных 144-й дивизии из Смоленской и Брянской областей.

Принять участие в проекте «Единой России» по сбору помощи для земляков может каждый – Смоленск, Карла Маркса, 14 - +7(4812)31-95-13.