Более 11 тыс. карт оформили смоляне в Россельхозбанке в 2022 году. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

«Наибольшей популярностью в регионе пользуются карты тарифного плана «СВОЯ карта». К ним можно подключить программу лояльности банка «Урожай» и самостоятельно выбрать подходящие опции: «Кешбэк на все» или «Выбери свой кешбэк». В первом случае на бонусный счет клиента начисляется кешбэк до 4% от суммы покупок по карте, а при подключении опции «Выбери свой кешбэк» клиент может получить до 15% кешбэка по операциям в одной из категорий», — прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Александр Перминов.

В Смоленской области работают 23 терминала и 40 банкоматов Россельхозбанка, 19 из них доступны клиентам в режиме 24/7. Возможностью пользоваться платежными устройствами на территории своего района имеют жители каждого муниципального образования Смоленской области.

Оформить кредитную или дебетовую карту можно, обратившись в отделение Смоленского филиала Россельхозбанка по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского 2в, или оставив заявку на открытие карты на официальном сайте www.rshb.ru.

СПРАВКА

Смоленский региональный филиал Россельхозбанка успешно работает на территории области с 25 июня 2001 года. Банк сохраняет лидирующие позиции, как основной финансовый партнер АПК в Смоленской области. Заёмщиками филиала являются как крупные сельхозпредприятия, так и представители малого и микробизнеса региона. За счет заемных средств Россельхозбанка развивается инвестиционная сфера, обновляется парк техники и оборудования в регионе. Смоленский филиал Россельхозбанка работает не только с корпоративными, но и с розничными клиентами, предлагая широкий спектр банковских сервисов и продуктов для самых разных категорий клиентов.

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