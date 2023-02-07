РСХБ: Стейблкоин может стать новой валютой расчета в сделках между компаниями. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Эксперты Россельхозбанка рассказали, что может заменить золото в качестве обеспечения в подобных сделках и где еще такие операции могут быть применимы.

Криптовалюты и цифровые финансовые активы уже стали новой тенденцией на финансовом рынке, и все больше становятся частью привычной жизни. На государственном уровне сделки со стейблкоинами уже начали рассматривать в качестве новой валюты для расчетов по экспортным сделкам. Эксперты РСХБ также отмечают рост интереса к стабильным монетам.

Стейблкоины, они же стабильные монеты – это вид криптовалюты с фиксированной ценой, привязанной к определенному активу, например, золоту. Однако было бы ошибкой считать, что стейблкоины – это всегда обеспеченные физическим активом цифровые валюты. Изначально целью их создания был выпуск инструмента, который снизит волатильность на крипторынке. Привязка стейблкоина к активу гарантирует, что цена монеты резко не снизится. Стейблкоины могут быть привязаны не только к драгоценным металлам, но еще и фиатным валютам, природным ресурсам, ценным бумагам, недвижимости и другим физическим активам. В зависимости от метода привязки к активам, монеты, обеспеченные сырьем, таким как нефть или драгоценные металлы, могут служить альтернативным способом инвестирования в данные активы. Так как хранение, например, золота является достаточно сложным и дорогостоящим, стабильные монеты предоставляют возможность своему владельцу не приобретать базовый актив, а приобрести базовый токенизированный актив и, при необходимости, обменять токены на обычные деньги, а иногда и на сам актив. В этом смысле они близки к обезличенным металлическим счетам, но при этом могут служить и средством расчета.

Преимущество стейблкоинов в том, что они хранятся в блокчейн – защищенной и устойчивой ко взломам среде, транзакции с ними абсолютно прозрачны, а также их невозможно украсть из кармана или получить обманным путем. Хотя не все криптоактивы одинаково устойчивы к мошенническим посягательствам, ведь степень надежности каждый эмитент обеспечивает по-своему. Удобство расчета стабильными монетами для экспорта, например, состоит в том, что доступность расчетов в национальных валютах стран - импортеров российских товаров может быть ограничена и такой альтернативный способ оплаты мог бы решить данную проблему.

Эксперты РСХБ считают, что для компаний расчеты стабильными монетами могут удешевить и упростить расчеты, а также оптимизировать торговое финансирование. Важно, что применение стейблкоинов позволяет избежать ограничителей расчетов, свойственных двухсторонней торговле в национальных валютах. Так, при клиринге очень часто формируется торговые дисбалансы, когда одна страна импортирует или экспортирует больше страны-партнера. Этот дисбаланс приходится закрывать межстрановыми кредитами или искусственно изменяя курс обоих валют в сделках. Торговое финансирование в стейблкоинах позволяет легко избежать этих

ограничений. Кроме того, оно позволяет расширить круг участников до множества различных стран, что расширяет рынок и делает ценообразование более рыночным.

На данный момент стейблкоины чаще всего используются в торговле и денежных переводах, так как это быстрее, удобнее и дешевле. Согласно исследованию Россельхозбанка, объем транзакций стейблкоинами уже сравним с объемом расчетов по картам MasterCard и American Express. Такой результат обусловлен тем, что по кредитным картам осуществляются потребительские расходы, а привязанные к фиатным валютам стейблкоины больше используются для трейдинга. В настоящее время на стейблкоины приходится около 16,5% капитализации всего крипторынка и их общий объем составляет $140 млрд. Эксперты РСХБ считают, что с ростом популярности таких сделок, в России формируется необходимость создания собственной криптобиржи.

«Использование криптовалют, как средства платежа, набирает обороты, а государство формирует законодательную базу для таких сделок, – отмечает Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. – Мы считаем, что в перспективе 2-4 лет, в зависимости от принятых решений, стейблкоин может как стать валютой расчета в сделках между компаниями внутри страны, так и стать более устойчивым к колебаниям курса инструментом при оплате экспортных и импортных сделок».

В повседневную жизнь обычного населения такие монеты войдут нескоро и их следует рассматривать лишь как еще одно возможное направление инвестирования, пока не будут решены окончательно все проблемы с юридическим статусом, налоговые вопросы и не будет наработана обширная база юридически значимых судебных решений по всем вопросам их обращения, признаваемая также в рамках международных экономических отношений.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Фиатные деньги – это не обеспеченные золотом или другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Примеры фиатных денег: рубль, юань, доллар, евро, иена и иные официальные денежные знаки государств.