Ещё один дополнительный проезд в Смоленске отремонтируют в 2022 году

Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты горсовета обсудили последнюю информацию по поводу реализации проекта «ЕР» на очередном заседании штаба во вторник. На эти цели второй год подряд из областного бюджета Смоленску выделяется субсидия 200 миллионов рублей – проект, инициированный партией «Единая Россия», поддержал Губернатор Алексей Островский.

Сейчас завершены 30 объектов, на многих участках задействованные компании выходят на финишную прямую. Но есть и проезды, где выполнение работ началось недавно или ещё предстоит.

«Главное требование – это качество, которое должно соответствовать проектной документации и ожиданиям смолян. Речь идёт, подчёркиваю, о капитальном ремонте, когда мы получаем полностью обновлённый объект «под ключ», который должен прослужить долго, а не быть некой полумерой. Требования к приёмке достаточно жёсткие, все недочёты мы требуем устранять. Это в интересах каждой компании-исполнителя – иначе работы не будут оплачены, а при срыве сроков подрядчика ждут штрафы», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» горсовета Николай Шумейко.

Он акцентировал внимание на необходимости более жестко подходить к контролю, назвав в числе принципиальных вопросов не только сам ремонт, но и завершающие штрихи непосредственно перед сдачей объекта.

«В частности, я говорю о своевременной уборке строительного мусора. Подрядчик должен приводить территорию в полный порядок, желательно сразу, чтобы жителям было комфортно передвигаться. Нельзя допустить, чтобы мусор остался в «наследство» до следующего года», - подчеркнул Шумейко.

Лидер смоленских единороссов, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов уточнил на заседании штаба, есть ли риски срыва исполнения контрактов, ведь до завершения строительного сезона остаётся всё меньше времени. Первый заместитель генерального директора МКУ «Строитель» Михаил Аванесов ответил: «С учётом дополнительного проезда по Фрунзе, 56, который также вошёл в перечень объектов для ремонта в этом году, мы рассчитываем, что все работы будут завершены до 30 ноября. Приёмка и оплата будет осуществляться только после проведения лабораторных испытаний».

Также, напомним, компании несут обязательства по последующему гарантийному обслуживанию.

Фото: Смоленский городской Совет.

На заседании обсудили и крайние меры – занесение в реестр недобросовестных поставщиков. Их могут применить к самому «проблемному» подрядчику, поставившему под угрозу срыва капремонт четырёх проездов в Промышленном районе. В итоге контракт по ним с «ДЭП №47» пришлось расторгнуть, впоследствии были проведены повторные конкурсные процедуры.

«Данная компания явно не справляется со своими обязательствами, что приводит к затягиванию сроков. При этом то и дело игнорирует наши рабочие совещания, где комплексно обсуждается проблематика и решения для наиболее эффективной реализации проекта по ремонту проездов. У ДЭП №47 достаточно сложная ситуация, однако и на сегодняшнее заседание штаба представители этой организации снова не явились», - сообщил член фракции «Единая Россия» горсовета Виталий Паненко.

По мнению депутатов и профильных специалистов Администрации города, компания с таким подходом не должна в дальнейшем иметь возможности работать на объектах улично-дорожной сети Смоленска. За ней всё ещё закреплены 11 проездов общей протяженностью более двух с половиной километров. Три из них выполнены, но по каждому не обошлось без замечаний. Пока недоработки успели устранить только на одном объекте из трёх. Ещё шесть проездов в Промышленном районе на высокой стадии готовности – осталось установить тактильные указатели, убрать строительный мусор. Однако даже по самым острым проблемам, которые вызвали широкий общественный резонанс, компания «ДЭП №47» давать обратную связь, как сообщили на штабе, не спешит. Предложенное специалистами стройконтроля техническое решение по проезду к домам 32-38 по улице Рыленкова, где в ходе экспертизы был выявлен застой воды, на который пожаловались в соцсетях и жители, пока осталось со стороны компании без ответа.

На двух объектах (участке от улицы Ломоносова до дома 6б вдоль детского сада № 7, а также на проезде с улицы Ломоносова к детскому саду №31 «Светлана») этот подрядчик, по предоставленным данным, занимался в последние дни устройством асфальтобетонного покрытия тротуара, затем работники должны приступить к асфальтированию проезжей части.

В Ленинском районе незавершённым остаётся проезд между домом 14 и домом 18 по улице Нахимова и от дома 55б до дома 55 по улице Багратиона, где длительное время проводилась замена сетей теплоснабжения. Объект должны закончить до конца месяца – здесь уже установлены бортовые камни, подготовлено основание под тротуар и дорогу.

Также депутаты обсудили исполнение заключённых недавно новых муниципальных контрактов. На проезде от улицы Маршала Ерёменко к домам 60-62 подрядчик ООО «Гефест» планирует завершить всё уже на следующей неделе. Затем компания перейдёт на проезд от улицы Твардовского (вдоль дома 2б до дома 6а), где ранее провели разработку грунта под бортовой камень, подготовили основание под борт.

На двух участках в Промышленном районе – вдоль домов 6 и 8 по улице Урицкого к детскому саду № 4 и от дома 8 по улице Тенишевой до домов 15, 17 по улице Урицкого – обновление которых тот же «ДЭП №47» чуть не поставил под угрозу срыва, работы ведутся новым подрядчиком согласно графику. Социальная напряженность, как отметили участники штаба, снята. В очереди также проезды к «Фонду социального страхования» и между домами 3 и 5 по проспекту Гагарина к детскому саду №66 «Белочка».

В ближайших числах планируется завершить ещё четыре объекта:

- от дома 84 по улице Попова к детскому саду № 13 «Земляничка»;

- между домами 18 и 20 по проспекту Гагарина вдоль дома 43а по улице Кирова;

- от улицы Центральная до пересечения с улицей Социалистическая;

- вдоль дома 6 по улице Щорса до улицы Минская вдоль дома 3 по улице Минская (ОГБУЗ «Поликлиника №8», филиал 3, корпус 2).

Все дорожные работы здесь завершены, и уже установлены опоры освещения. Дело только за монтажом светильников.

Напомним, ранее депутат горсовета Михаил Радченков настоял на организации безопасной парковки перед школой № 14, где капитально был отремонтирован в этом году внутриквартальный проезд.

Единоросс Владимир Бурдули подчеркнул, что при ремонте важно учитывать мнение тех, кто пользуется этими участками чаще всего, – жителей домов.