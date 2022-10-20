Смоляне попали в ТОП самых разговорчивых в стране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МТС на основе Big Data проанализировала обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года – Смоленск вошел в число самых «общительных» регионов. Продолжительность разговоров жителей нашего региона на последней неделе сентября выросла на 17%, а количество разговоров на человека увеличилось на 9%.

В среднем, каждый житель Смоленской области совершает 6-7 звонков в день, а в общей сложности разговаривает по телефону 18 минут в сутки – дольше, чем это делают жители других регионов центральной России. В целом же, это совпадает с общероссийскими тенденциями: россияне стали чаще общаться с близкими голосом, чем мессенджерами.

ТОП самых «разговорчивых» регионов страны возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры в среднем 24 минуты в день. Значительно выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).

Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.

Еще одна тенденция: мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени, хотя традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины. В начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас — 51%.