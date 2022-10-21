Фото: архив НК «Роснефть».

Смолянам рассказали об итогах экологических исследований полевого сезона 2022. НК «Роснефть» реализовала три экспедиции в труднодоступные и малоизученные районы Российской Арктики. Данными поделились на пресс-конференции в Москве. В этом полевом сезоне ученые исследовали популяции белой чайки, атлантического подвида моржа и дикого северного оленя.

Компания проводит корпоративную программу по изучению, охране и мониторингу ключевых видов-биоиндикаторов арктических экосистем в соответствии с соглашением с Министерством природных ресурсов и экологии, которое было подписано в 2019 году, в рамках национального проекта «Экология». Эксперты и представители ведущих профильных научных институтов России суммарно провели в экспедициях более 14 месяцев. Только с фотоловушек получено 200 тыс. фотографий, а для лабораторных исследований отобрано более 600 биологических образцов. Полевые работы этого года стали финальными в рамках проекта. Далее планируется принять практические решения по охране окружающей среды на лицензионных участках компании.

В текущем году изучение популяции белой чайки, занесенной в Красную книгу РФ, проводили на севере Карского моря на острове Визе. Специалисты рассмотрели еще восемь известных ранее мест гнездования, среди них острова Голомяный, Средний, Домашний. На восемь чаек установили GPS-трекеры для определения районов добывания пищи. Помимо того, ученым удалось снять два трекера, установленных в 2020 году, что поможет узнать о годовых перемещениях птицы.

Фото: архив НК «Роснефть».

Полевые работы 2022 года по исследованию популяции дикого северного оленя были организованы на Восточном Таймыре. Маршруты авиаучета составили более 13 тыс. км., а корректировка производилась по сигналам радио-маячков, установленных на оленей ранее.

Отметим, наблюдения за моржами в 2022 году реализовывались в рамках рейса «Плавучего университета» по маршруту Диксон - Земля Франца Иосифа – Архангельск. Самое масштабное лежбище животных зафиксировано на острове Хейса, 658 особей, которые держались далеко от воды на песчаной дайке. По словам ученых такое поведение животных не описывалось в научной литературе ранее.

Исследовательские работы, выполненные с учетом лучших мировых практик, позволят ученым расширить и актуализировать данные о популяции исследуемых видов и разработать мероприятия по сохранению ключевых видов животных Арктики.