Все «детские выплаты» за февраль смоляне получат в начале марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

На вопросы смолян ответили управляющий отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Николаевна Грищенко и заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Александровна Семченкова.

Единые пособия назначены уже на более 22 тысяч юных смолян

Напомним, с 1 января 2023 года произошли существенные изменения в законодательстве. К Пенсионному фонду присоединился Фонд социального страхования, и была образована новая структура – Социальный фонд РФ. Федеральным законом было введено Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие). Данное пособие могут получить женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и родители детей до 17 лет.

Управляющий отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко пояснила, что Единое пособие не является новым видом пособия, оно лишь объединило ряд действующих мер социальной поддержки. К таким мерам отнесены следующие выплаты:

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель);

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет включительно;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет (данная мера поддержки является региональной).

Среди преимуществ Единого пособия:

- Единое пособие назначается на всех детей в семье в возрасте до 17 лет по одному заявлению и по единым правилам.

- Увеличен размер пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки.

«Например, беременная женщина получает пособие в размере 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения, пособие назначено в ноябре 2022 года, планируемая дата родов приходится на апрель 2023 года. Женщина может обратиться за назначением Единого пособия с целью увеличения размера пособия до 100% прожиточного минимума в зависимости от дефицита бюджета семьи», - отметила Наталия Николаевна.

- Период учета доходов приближен к дате назначения выплаты.

На сегодняшний день заявления уже подали более 18 тысяч семей, по 9303 заявлениям приняты решения об установлении Единого пособия. Социальный фонд уже назначил пособие на более чем 22,5 тысячи детей Смоленской области в возрасте до 17 лет. Как отметила Наталия Грищенко, отрицательные решения были вынесены в случаях, если семья не подходила под критерии нуждаемости.

Следует подчеркнуть, что за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей, которые родились до 1 января 2023 года, следует обращаться в Департамент социального развития Смоленской области. А все остальные меры соцподдержки семьям с детьми осуществляет Социальный фонд.

Когда придут «детские» выплаты

Выплата Единого пособия предоставляется на принципах Социального казначейства на основании заявления без предъявления семьей бумажных документов (за исключением некоторых документов, которыми не располагают госорганы в централизованном порядке). Следует отметить, что финансирование в рамках Социального казначейства производится в текущем месяце - за предыдущий. При этом, определен единый день выплаты - 3 число каждого месяца.

С 1 января 2023 года отделением Социального фонда России по Смоленской области устанавливается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, перечисление которого осуществляется в том же порядке, т.е. за январь 2023 года выплата произведена 3 февраля 2023 года, за февраль 2023 года будет производиться 3 марта 2023 года и так далее.

Исключением является первая выплата Единого пособия, которая осуществляется в соответствии с законодательством в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении (Социальному фонду дается 15 дней: 10 дней - на обработку и принятие решения, еще 5 дней – на выплату).

«Например, если подать заявление сегодня, то выплата будет осуществлена через 15 дней, а следующая, мартовская – придет уже 3 апреля», - пояснила Наталия Николаевна.

Ситуация с «задвоением»

Также в ходе прямого эфира рассказали о ситуации с так называемым «задвоением выплат». Этот вопрос коснулся многодетных семей в связи с рождением третьих и последующих детей. Данное пособие вошло в состав Единого, и семьи могли подать заявление на выплату и через Социальный фонд.

«Во избежание «задвоения» выплат, возникновения лишних переплат и необходимости возврата денежных средств смолянами выплаты были осуществлены 25 января. Сделано это было для того, чтобы успеть получить максимально полные данные о поданных в Социальный фонд заявлениях. Смоленская область – не единственный регион, где сложилась такая же ситуация, она одинакова по всей России. Нам была дана рекомендация синхронизироваться с выплатами Социального фонда. Сейчас приводится в соответствие региональное законодательство. И теперь выплаты будут производиться за предыдущий месяц (в начале марта смоляне получат выплату за февраль)», - рассказала заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова.

Следует подчеркнуть, что получать две выплаты одновременно нельзя. Если граждане являлись получателями ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет от органов социальной защиты населения, и с 1 января 2023 года им установлено Единое пособие на этого ребенка, то выплата будет осуществлена, с учетом уже полученных за этот же месяц ежемесячных пособий от Департамента соцразвития. При этом, в случае установления Единого пособия, выплаты, осуществляемые органами социальной защиты населения, прекращаются.

Куда обратиться

Все вопросы, касающиеся установления мер социальной поддержки, смоляне могут задать по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-600-00-00.

Также можно обратиться по месту жительства в Клиентскую службу; записаться на прием в городе Смоленске - ул. Герцена, д. 2; обратиться на сайт с вопросом, а также можно воспользоваться официальными страницами Департамента социального развития и Социального фонда в социальных сетях.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте

(https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).