«Они сражались за Родину». В Смоленском районе простились с бойцами советской армии

Фото: smolensk.er.ru.

Каждый год на Смоленщине в конце полевого сезона поисковики подводят итоги «Вахты Памяти». В этом году снова была проделана огромная работа, за плечами – 16 захоронений. Проститься в деревню Новые Батеки Смоленского района с найденными бойцами приехали военнослужащие, депутаты облдумы, активисты партии и местные жители.

Фото: smolensk.er.ru.

«Всего в Смоленском районе мы нашли 25 солдат, из них 20 так и останутся неизвестными, лишь пятерых с помощью экспертиз теперь знаем поименно. Цымбал Лука Ильич родом из Донецка. В начале следующего полевого сезона постараемся передать останки его родственникам, которых удалось найти. Теперь они ждут, когда их прадед будет похоронен на освобожденной земле, за которую он воевал», - лидер поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений», сенатор Нина Куликовских.

Фото: smolensk.er.ru.

Имена еще четверых бойцов, которых удалось определить поисковикам:

- Каер Филипп Егорович 1917 г.р., место рождения Саратовская обл., Пользеровский район, д. Гуковка. Призван из Краснодарского края.

- Еременко Григорий Петрович 1919 г.р., место рождения Ростов-на-Дону. Призван в 1939 году Сталинским РВК Ростов-на-Дону.

- Гордеев Григорий Федорович, 1911 г.р., Саратовская область, Хвалынский район, х. Графеновка

- Туроев Махмат 1918 г.р., Таджикистан, Ленинобатская область, район Пенжеке(т)

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Секретарь Смоленского реготделения «Единой России», председатель облдумы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов отметил, что сохранять память о Великой Отечественной войне и ее героях – одна из ключевых задач сегодня и всегда.

«В этом году в Смоленской области благодаря поисковикам был найден и захоронен 1471 боец. Эти солдаты погибли, защищая Родину. И ни одного из них не забудем. К сожалению, из жизни уходят ветераны, живые свидетели той ужасной войны, но мы будем беречь память об их подвигах», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Бойцы были захоронены на Братской могиле в деревне Ракитня-2. С ними также простились депутаты областной Думы Артем Малащенков и Виктор Разуваев, командир поискового отряда «Спас» Алексей Ефременков, подполковник, Герой России Гасан Раджаб оглы Наджафов, руководитель реготделения «Боевое братство», участник боевых действий Александр Еременко и жители Смоленского района.

«В рамках проекта «Единой России» «Связь поколений» мы восстанавливаем имена и историческую справедливость. Надеемся, что молодежь также в дальнейшем продолжит нашу патриотическую работу, ведь это важно для общего будущего», - отметил депутат Смоленской областной Думы Артем Малащенков.

Участие в поисках бойцов принимали отряды – «Бастион», «Донской» и «Фронт» из Смоленска, «Спас» из Смоленского района, «Переправа» из Кардымова.