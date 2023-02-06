«Управление рисками и анализ данных в современном банке»

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Четырехдневный цикл лекций был рассчитан на 36 часов, в течение которых эксперты делились опытом с преподавателями ФУ в области управления рисками. В частности, были рассмотрены следующие темы: практика управления рисками, интегрированное управление рисками, технологии моделирования и машинного обучения в банковской деятельности, банковское регулирование. В заключение цикла лекций участники решили кейс по расчету показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов.

Заведующий базовой кафедрой Максим Кондратенко прокомментировал: «Баланс – это главное в управлении рисками. Поиск баланса между риском и доходностью, между контролем и эффективностью, между достоверным знанием и неопределенностью. Риск-менеджер должен найти ключевой источник риска и работать с ним для повышения эффективности в координатах риск-доход. Все математические и логические концепты в риск-менеджменте – это модели. А модели - это определенное упрощение и структурирование представления реальности. Это помогает в процессе принятия решений».

Максим Кондратенко также отметил, какого специалиста хотят видеть банки сейчас: «Нужен универсальный специалист. Чем шире кругозор, эрудиция и набор знаний у специалиста, тем меньше возникает ошибок из-за подверженности когнитивным искажениям. Важно все: и технические методы, и понимание экономики, и знание отраслей. Риск-менеджер – это еще и технолог, который умеет правильно поставить задачу по структурированию процесса и его автоматизации».

По итогам обучения был проведен круглый стол, на котором были подняты вопросы санкционной устойчивости, построения эффективной бизнес-модели, работы с данными и новыми технологическими рисками. Слушатели проявили высокий интерес к затронутым темам.