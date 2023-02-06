Российский авиасуверенитет под контролем

Региональные компании представят новейшие разработки в авиаотрасли на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 7-8 февраля в Москве. Фото: Владимир ВОРСОБИН

7-8 февраля более 100 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Саратовской, Магаданской, Калужской, Смоленской, Томской областей, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) представят новейшие разработки и тренды для импортонезависимого развития авиаотрасли на Национальной выставке гражданской авиации NAIS в Москве. Свои высокотехнологичные продукты и новинки авиатранспортной отрасли представят также компании из Китая и Беларуси.

В 2023 году проведение NAIS приурочено к празднованию 100-летия Гражданской авиации России. 10-я Юбилейная национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS посвящена отечественным технологиям для развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации страны и содействия в достижении целей Транспортной стратегии РФ.

Транспортная стратегия РФ постулирует, в частности, повышение транспортной доступности территорий страны и мобильности населения, увеличение объема и скорости доставки грузов. Экономические санкции, в том числе для авиаотрасли, стимулируют развитие собственного авиастроения, производство и обслуживание, создание сети аэродромов (аэропортов) гражданской авиации в короткие сроки.

В этой ситуации первоочередной задачей становится поиск надёжных поставщиков с развитой логистической инфраструктурой и послепродажным обслуживанием. В немалой степени этому способствует проведение NAIS – мероприятия, где аэропорты, авиаперевозчики и авиапромышленные предприятия встречаются с регуляторами отрасли, а также компаниями-производителями, которые в недалеком будущем смогут стать базой для импортонезависимого развития отрасли.

Посетить выставку можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Среди ключевых участников выставки:

«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово города Екатеринбурга, международный аэропорт Курумоч — Самара, международный аэропорт Стригино — Нижний Новгород, международный аэропорт Платов — Ростов-на-Дону и международный аэропорт Гагарин — Саратов. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

ФКП «Аэропорты Севера» из Республики Саха (Якутия) — предприятие объединяет 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в регионах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, 17 из которых - за Полярным кругом. ФКП развивает инфраструктуру для авиаобслуживания населения и экономики в р-нах Крайнего Севера: Республики Саха (Якутия), в том числе Якутска, Томпонского, Булунского, Верхневилюйского, Ленского, Нерюнгринского и еще 27 районов Республики, и Северо-Эвенского района Магаданской области, предоставляет услуги по обеспечению безопасности и регулярности полётов по требованиям регламентирующих документов в области ГА, законодательству РФ.

Томская компания НПФ «Микран» — российский производитель радиоэлектроники, успешно конкурирующий с зарубежными компаниями. Представляет телекоммуникационное оборудование, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, навигационное и радиолокационное оборудование, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. Поставляет упомянутое оборудование для аэропортов, ранее пользовавшихся аналогичной техникой зарубежного производства.

Хабаровская компания ООО «Региональный технический центр» — производитель качественной и современной техники и оборудования для обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов: обогреватели воздушных судов, установки противообледенительной обработки ВС; автомобили со специальным подъемным кузовом для погрузки/выгрузки багажа (АПК-10); источники электропитания ВС и иное; а также является официальным представителем на территории России четырех ведущих производителей аэродромной техники Китая. На NAIS представит широкий спектр своей выпускаемой техники для наземного обслуживания ВС и пассажиров.

Калужский кабельный завод «Людиновокабель» — современное, инновационное, динамично развивающееся, клиентоориентированное предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Представит на стенде в рамках NAIS продукцию для оснащения аэропортов России: силовые и контрольные кабели, провода СИП, огнестойкие кабельные линии, эмальпровода, изолированные и неизолированные провода.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» из города Москвы — производитель радиолокационных комплексов и средств автоматизации, телекоммуникационного оборудования, оборудования для ТЭК, подъемно-транспортное оборудования, климатотехники и медтехники, приборов и оборудования для ЖКХ. Представляет для российских аэропортов средства наблюдения, и автоматизации управления воздушным движением, тренажерные системы УВД, автоматизированные системы летного контроля, ранее закупаемые аэропортами у зарубежных партнеров.

Московская объединённая авиастроительная корпорация — организация, занимающееся разработкой, производством, реализацией, сопровождением эксплуатации, гарантийным и сервисным обслуживанием, модернизацией, ремонтом и утилизацией авиационной техники. Предприятия, входящие в корпорацию, производят самолеты всемирно известных брендов: «Су», «МиГ», «Ил», а также новые – Superjet и МС-21. В ряду приоритетов - внедрение цифровых технологий в управлении жизненным циклом изделий, проектировании, испытаниях, производстве, послепродажном обслуживании. В холдинг осуществляет управление предприятиями: ОАК - ПАО «Ил», АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ПАО «Ил» и иных предприятий из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре.

Также в выставке принимают участие компании из Санкт-Петербурга — АЕГЭ-АЭРО, Газпромнефть - Битумные Материалы, Москвы — CAVAG, Transcon, Рейком Групп, ЦЭБ ГА, Конветроник, Смоленска — Автотехинмаш, Нижнего Новгорода — ГК "Современные транспортные технологии", представительство китайской компании Changlan Technology в Москве и многие другие!

Традиционно на выставке NAIS проходит Церемония награждения победителей Национальной премии «Воздушные ворота России», Отраслевой премии Skyway Service Award, а также премии в области поддержки предприятий авиатранспортного и авиастроительного комплекса ТОП-10 NAIS.

Среди номинантов Премий:

ФКП «Аэропорты Красноярья» из Красноярскогокрая – компания осуществляет аэропортовую деятельность на территории региона;

ФКП «Аэропорты Севера», объединяющее 31 аэропорт в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области;

Аэропорты Республики Татарстан, Республики Башкорстан, Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской и Архангельской областей;

Международные аэропорты Сабетта и Утренний из Ямало-Ненецкого автономного округа;

Московский аэропорт Шереметьево.

Среди приглашенных спикеров:

• Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта

• Сергей Александровский, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

• Юрий Слюсарь, генеральный директор, председатель Правления ПАО «ОАК»

• Вадим Клебанов, генеральный директор АО «Авиакомпания «Сибирь»

• Константин Сухоребрик, генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора»

• Евгений Чудновский, генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов»

• Юлия Логачева, генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья»

• Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

• Алексей Старостин, генеральный директор ООО «Аэродинамика» (аэропорты Сочи, Краснодар, Анапа)

• Михаил Василенко, генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево»

• Леонид Шварц, генеральный директор ООО «Международный аэропорт Сабетта»

• Александр Корытный, генеральный директор АО «Аэропорт Храброво»

• Вадим Волков, генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера»

• Сергей Никотин, исполнительный директор Международной Ассоциации Аэропортов

На пленарной сессии и отраслевых конференциях с участием регуляторов отрасли, аэропортов, авиакомпаний и крупнейших поставщиков решений первые лица авиакомпаний поднимут главные вопросы развития отрасли в Деловой программе NAIS 2023

Справка

Ежегодно выставка и форум NAIS представляет векторы развития и новейшие технологии для аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий. Традиционно NAIS проходит при поддержке и участии Росавиации и приурочена к 100-летию гражданской авиации России.

Один из ключевых векторов отрасли до 2025 года – развитие региональных воздушных гаваней. По заявлениям официальных лиц Министерства транспорта РФ, как минимум 65 региональных аэропортов будут реконструированы или отстроены заново до 2025 года.

На площадке специалисты и первые лица аэропортов и авиакомпаний России и зарубежья встречаются с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками решений для развития и модернизации инфраструктуры.