Полмиллиарда алых роз: РСХБ прогнозирует расцвет российского цветоводства

Портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Самыми популярными в России цветами остаются розы, герберы, тюльпаны, хризантемы, а наибольший процент «цветочных» продаж приходится на Московский регион. Эти и другие данные – в исследовании рынка, проведенного Россельхозбанком.

Рост российского рынка

Основной объем российского рынка срезанных цветов за последние 5 лет формировался за счет импортной продукции, доля которой составляла порядка 80%. В 2021 года вклад российских производителей свежесрезанных цветов вырос до рекордных 18,6%, рынок показал прирост 9,4% в натуральном и 14% в стоимостных выражениях. В 2022 году в РФ валовый сбор свежих срезанных цветов вырос на 18% до порядка 400 млн шт. относительно показателей 2021 года в 340 млн шт.

По оценкам экспертов РСХБ, положительная динамика роста отечественного производства сохранится – показатель может вырасти до 500 млн шт. до конца текущего года, а доля российских производителей на отечественном рынке может вырасти до 25%.

«Собственное производство цветов будет развиваться за счет введения новых тепличных комплексов и выхода на полную производственную мощность инвестиционных проектов, запущенных в последние годы. Суммарная площадь комплексов, выращивающих цветы под срез в России, составляет 200 га. Развитию сегмента будут способствовать активное государственное регулирование цветоводства, ориентированное на импортозамещение, программы льготного кредитования, а также цифровизация и автоматизация предприятий АПК. По нашим прогнозам, увеличение производственных мощностей закрытого грунта под выращивание цветов под срез в 1,5-2 раза в среднесрочной перспективе позволит нарастить долю российской продукции на рынке до 50%», - прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

До конца 2023 года емкость всего российского рынка цветов составит 2 млрд шт. при стоимостном объеме рынка более 200 млрд. рублей с частичным изменением в структуре и логистике импортных поставок свежих цветов. Если в последние четыре года в Россию поставляли цветы Нидерланды (34%), Эквадор (33%), Белоруссия (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%), то в 2023 году рынок цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также странами Южной Америки и Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Белорусcии, Армении и Китая.

Разные цветы для разных праздников

Российский рынок свежих срезанных цветов характеризуется в первую очередь сезонностью спроса и предложения, пиковые значения которых приходятся на февраль март (14 февраля, 8 марта), май-июнь (конец учебного года), конец августа – начало сентября (1 сентября), повышенный спрос также наблюдается в начале октября ко Дню учителя. При этом наблюдаются ярко выраженные отличия в видах, реализуемых в сезон спроса цветов. В феврале преобладают продажи роз, в марте – тюльпанов, в мае – гвоздик, в сентябре – роз и хризантем.

Самые популярные цветы

В абсолютном отношении основное предложение на внутреннем рынке формируется за счет таких видов цветов как розы, герберы, тюльпаны, хризантемы и гвоздики. Предложение других видов цветов формируется за счет импортной продукции. В последние 5 лет ключевые российские производители и импортеры сосредоточены на поставке роз (49% рынка), хризантем (15%), гвоздик (11%), весомую долю составляют также герберы (до 8%). Тюльпаны, продажи которых сезонны и приурочены к Международному женскому дню, занимают порядка 10% рынка - в первую неделю весны их продается более 150 млн шт. При этом в период 2018-2022 годов Россия нарастила объемы производства срезанных тюльпанов за счет активного развития тепличных комплексов в Московской области. Рынок тюльпанов сейчас является самым быстро растущим сегментом цветочного бизнеса в РФ.

«Цветочные» регионы России

Характерной особенностью российского цветоводства является неравномерность распределения мощностей. Географически выделяется два центра свежих срезанных цветов – Центральный и Приволжский федеральные округа, на их долю приходится более 60% объема всего валового сбора. В структуре ЦФО ключевыми регионами являются Московская область, а также Калужская и Белгородская области, на которые в сумме приходится до 80% производства в округе. В ПФО производство сосредоточено в республиках Мордовия и Удмуртия (60% в округе). Ленинградская область является центром производства свежесрезанных цветов СЗФО, на который приходится до 10% объема валового сбора, 11% занимает ЮФО, лидер которого Краснодарский край.

В среднем в России на человека приходится 2-3 букета в год. При этом показатели спроса и предложения свежих цветов в крупных агломерациях кардинальным образом отличаются от показателей в малых городах и сельской местности. Московская агломерация является крупнейшим цветочным рынком страны, ее доля составляет в среднем 35% в РФ, а потребление свежих цветов в Москве больше среднего по России в целом в 2 раза.

Экологичные букеты

Активизация торговли живыми цветами в предпраздничный период приводит к списанию значительной части товара: более 20% срезанных цветов утилизируется торговыми сетями, еще порядка 10% товара погибает, так и не доехав до покупателя. Стоит также отметить, что на полигоны попадает упаковка и другие составляющие цветочных композиций. Пластиковая упаковка, декоративные текстильные ленты, флористические губки – все это практически невозможно переработать. Формирующийся сейчас тренд на осознанное потребление и поэтапный отказ от пластиковой упаковки в пользу биоразлагаемой, декоративной бумаги или шпагата может предотвратить образование 40 тонн отходов в период весенних праздников.

Кроме того, выбор сезонных или местных видов цветов также снижает углеродный след приобретенного букета в разы - ввиду снижения количества ресурсов, потраченных на его выращивание и поставку: воды, удобрений, а также логистических услуг.

Справка

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