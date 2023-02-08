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Общество8 февраля 2023 9:49

Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым сервисом для начинающих агропредпринимателей

Новый раздел для начинающих фермеров появился на платформе Своё Фермерство от Россельхозбанка.
Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым сервисом для начинающих агропредпринимателей.

Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым сервисом для начинающих агропредпринимателей.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Теперь каждый, кто хотел бы заняться фермерством и открыть бизнес в сфере сельского хозяйства, может найти здесь практическую информацию по различным отраслям и направлениям агробизнеса и подобрать дело по душе.

Раздел «Бизнес с нуля» стал агрегатором ключевой информации, необходимой для запуска собственной фермы. На платформе уже представлена вся информация по основным направлениям птицеводства, где подробно описаны принципы разведения уток, гусей, кур, индюков, перепелок и другой сельскохозяйственной птицы, а любителям «экзотики» сервис поможет запустить даже страусиную ферму. По каждому направлению птицеводства пользователю доступна информация по организации бизнеса, основных расходах и потенциальных источниках финансирования, принципах содержания птицы и ухода за ней, нюансы откорма и ветеринарного контроля, а также примеры реальных бизнес-планов.

Для каждого вида птицеводческого бизнеса дополнительно представлена подборка экспертных материалов: статей и видео-трансляций, которые помогут начинающим аграриям погрузиться в нюансы ухода за тем или иным видом птицы, ее содержания, расскажут о наиболее типичных заболеваниях и методах их предупреждения, а также о вопросах, с которыми сталкивается каждый начинающий аграрий вне зависимости от вида деятельности: о финансировании, субсидировании, страховании и других организационно-правовых нюансах.

Раздел напрямую интегрирован с В2В-маркетплейсом Своё Фермерство, что позволяет в быстром и удобном формате в рамках одной платформы подобрать товары, необходимые для запуска бизнеса, заказать комбикорма для птицы, оборудование для фермы и многое другое. Сегодня на маркетплейсе Своё Фермерство представлено более 2 миллионов товаров для сельского хозяйства от тысяч поставщиков по всей России, в том числе более 3 000 предложений в категории корма, более 2 000 в категории животные и более 4 000 в категории фермерское оборудование.

В раздел «Бизнес с нуля» также интегрирован один из наиболее популярных сервисов экосистемы - «Ветеринар онлайн». Этот сервис поможет начинающим фермерам закрыть вопросы ветеринарного сопровождения без привлечения штатного ветеринара, сэкономив время и расходы.

«Сегодня наблюдается существенный рост интереса к сельскому хозяйству со стороны инвесторов и начинающих предпринимателей», - отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка - «Однако решиться на бизнес в этой отрасли непросто ввиду отсутствия в свободном доступе экспертных материалов, бизнес-планов, информации об особенностях ведения бизнеса. Делая шаг в этом направлении, начинающие предприниматели в большинстве случаев проходят собственный путь проб и ошибок, поскольку на старте не могут адекватно оценить ресурсозатраты и риски ведения такого бизнеса. Наш новый раздел «Бизнес с нуля» объединил в себе всё необходимое для всестороннего изучения вопроса и принятия решения о старте бизнеса. Мы постарались собрать в рамках одной платформы всё, чтобы минимизировать трудозатраты начинающего фермера и максимально подготовить его к успешному старту в агробизнесе: экспертную информацию, бизнес-расчеты, необходимые товары. Пока пользователям сервиса «Бизнес с нуля» доступен только блок информации по птицеводству, однако совсем скоро раздел пополнится информацией для начинающих животноводов, рыбоводов, пчеловодов и по другим сельскохозяйственным направлениям».

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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