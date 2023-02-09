АгроИнвест Клуб от Россельхозбанка обсудил в «Сколково» развитие инноваций в АПК с экспертами Республики Беларусь. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Опытом и практическими инструментами работы поделились представители Республики Беларусь.

Во встрече приняли участие представители Торгового представительства России в Беларуси, представители Национальной академии наук Республики Беларусь, директора ведущих отраслевых технопарков. В числе ключевых тем были направления взаимной торговли в АПК, особенности ведения инновационной деятельности в России и Беларуси, экосистема для фермеров «Своё» и активности АгроИнвест Клуба для стартапов от Россельхозбанка, экосистема поддержки отраслевых бизнесов Белагропромбанка, а также возможности софтлендинговых программ для белорусских стартапов от Фонда «Сколково».

Российские и белорусские аграрии и инноваторы заинтересованы в двустороннем обмене технологиями, поскольку вызовы, стоящие перед ними, во многом схожи. Россельхозбанк и Фонд «Сколково» выстраивают сотрудничество с профильными институтами Республики Беларусь.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: «Объем взаимной торговли продовольствием между Россией и Белоруссией постоянно растет. Не удивительно, что уже сейчас на платформах экосистемы «Своё» для сельского хозяйства представлено более сотни товаров компаний из Республики Беларусь. Также Республика Беларусь активно занимается выстраиванием системной работы с инновациями, в том числе используя и банковские площадки, такие как Белагропромбанк. «Стартап-марафон» от Белагропромбанка – отличный инструмент для российских агротех-стартапов выйти на рынок Беларуси. В свою очередь, белорусские стартапы регулярно участвуют в деятельности АгроИнвест Клуба, на площадке которого мы объединили агротех-стартапы, потенциальных инвесторов и российские агрохолдинги, что дает им возможность получать важные деловые контакты в России. Мы уверены, что укрепление кооперации и обмен технологиями будут способствовать расширению каналов сбыта и укреплению бизнесов фермеров и стартапов из обеих стран».

Наталья Чернышева, директор направления AgroTech кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Научные и исследовательские организации России и Беларуси активно сотрудничают сегодня, особенно в области АПК, где идет обмен селекционными достижениями, разработками в области удобрений и почвенных субстратов, цифровых решений и других направлениях. Россия и Беларусь имеют тесные исторические связи, частично схожие климатические условия и близкие технологические вызовы в АПК, что способствует укреплению научно-технологического обмена».

Справка

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В 2022 году на платформе РСХБ В ЦИФРЕ запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.

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