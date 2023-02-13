В Угре состоялся масштабный фестиваль патриотической песни «В песнях военных желание жизни»

Фото: smolensk.er.ru.

Из года в год меняются районы, в которых проводится фестиваль, увеличивается количество участников, расширяется репертуар - неизменным остается одно – мастерство и талант исполнителей патриотических композиций.

«Мы не повторяем районы проведения фестиваля, мы хотим объездить все. Фестиваль патриотической песни прижился, об этом нам говорит количество участников, которое растет из года в год - это не навязанное мероприятие. Уверена, что у него будет продолжение и будущее», - поделилась координатор проекта «Единой России» «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине, сенатор РФ Нина Куликовских.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Фестиваль «В песнях военных желание жизни» зародился в Вязьме в 2014 году. Тогда он назывался «Споем, бача, споем!» - его посвятили памяти воинов-интернационалистов. Идейным вдохновителем стал заместитель директора Центра патриотического воспитания молодежи «Долг», поисковик Дмитрий Чубаев. Со временем тем становилось больше. Со сцены начали звучать песни о Великой Отечественной войне и современные патриотические композиции.

В этом году масштабный фестиваль прошел в Угре. Он собрал 16 исполнителей - коллективы и солистов, а также десятки зрителей и гостей из разных районов Смоленской области.

«Сегодня фестиваль носит еще более яркое звучание в связи с событиями, которые произошли за этот год. Наши бойцы, земляки защищают нашу Родину, защищают русский мир, русскую землю. И, конечно, наш с вами вклад – это не только материальная помощь бойцам (Прим. ред – речь идет о проекте «Всё для фронта), это еще и проведение вот таких мероприятий, когда молодые таланты и взрослые люди проникновенно говорят о войне. Фестиваль – это поддержка бойцов, сохранение исторической памяти и увековечивание ценностей», - обратился к участникам секретарь Смоленского реготделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

В этом году участницей фестиваля стала юная Лада Жиленкова. Девушка приехала в Угру из Екатеринбурга. Это не первый визит Лады в Смоленскую область. Вместе с друзьями-поисковиками отряда «Орленок» она принимала участие в Вахте Памяти-2022 в Ельнинском районе. Девушка признается, что смоленская земля стала для нее особенной.

«Смоленщина тянет меня своей добротой. Главное, почему я здесь бываю – это поиск наших героев Великой Отечественной войны. Очень трогательно чувствовать такую связь с воинами, которые защищали наше Отечество. Здесь, на Смоленщине, я чувствую особую связь с Родиной, с историей», – рассказала Лада.

В фестивале не было победителей и побежденных – каждый получил свой заслуженный приз, главный из которых – благодарные аплодисменты зрителей.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Депутат Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий отметил юную, но уже ставшую известной, Манижу Аминову из Угранского района. Девочка была участницей шоу «Голос. Дети».

«Я впервые на этом фестивале и просто поражен этими выступлениями. Огромное спасибо за тот заряд патриотизма, который от вас исходит», - обратился к участникам Игорь Гулицкий.

Депутат областной Думы, руководитель областного Совета женщин и Комитета солдатских матерей Ольга Васильева отметила грамотой исполнителя песни «Прошу всех встать», военнослужащего Андрея Васильева.

В этот день в зале Дома культуры Угры звучали не только песни, но и полные скорби слова. Их посвятили тем, кто не вернулся домой с поля боя - героям Великой Отечественной войны, героям Афганистана и участникам специальной военной операции. В память о них зажгли свечи – символ связи между ныне живущими и без времени ушедшими.