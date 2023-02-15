Лучшие друзья девушек: эксперты РСХБ проанализировали инвестиции в бриллианты

Эксперты РСХБ проанализировали инвестиции в бриллианты.

Украшения с бриллиантами – самый желанный подарок для женщин во всем мире. Ко Дню Всех Влюбленных и Международному женскому дню, эксперты Россельхозбанка проанализировали инвестиции в алмазы и пришли к выводу, что они могут быть желанным подарком не только в виде ювелирного изделия.

Бриллианты олицетворяют роскошь для многих людей. Также они являются одним из самых прочных материалов на земле. «Бриллианты вечны» - cлоган одного из крупнейших производителей алмазов в мире. Мировой рынок ювелирных изделий с бриллиантами оценивается почти в 100 миллиардов долларов в год. За рубежом инвестиции в бриллианты (а также другие драгоценные камни, их производство и ритейл) давно уже занимают достойное место на фондовых рынках. Среди ведущих игроков - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Anglo American (мажоритарный акционер De Beers), Rio Tinto, Signet Jewelers, BHP Group Limited.

На динамику цен на алмазы в 2022 году повлияли два фактора. Во-первых, это наращивание запасов со стороны индустрии в конце 2021 года в надежде на более стремительный рост цен и спрос на фоне восстановления мировой экономики после пандемийного 2020 года. Во-вторых, ужесточение денежно-кредитных условий и смена потребительских предпочтений в течение всего 2022 года. В-третьих, за последние годы в индустрии искусственно выращенных алмазов произошел настоящий прорыв. Если раньше покупатели настороженно относились к синтетическим камням, то сейчас «лабораторные» алмазы в силу своей относительной дешевизны и, главное, качества стали серьезным конкурентом натуральным камням. Более того, ювелирная розница приняла правила игры и по различным исследованиям, 72% ювелирных ритейлеров в Северной Америке, Европе и Австралии продают украшения с синтетическими камнями.

Самые редкие и ценные бриллианты продаются на ведущих мировых аукционах. На международном рынке камни с менее необычными характеристиками оцениваются по специальному прайс-листу, который еженедельно обновляются на основе опроса дилеров. Сделки купли-продажи бриллиантов физлицам в России освобождены от уплаты НДС. Конечная цена на розничную продажу алмазов и бриллиантов фиксируется в зависимости от ряда характеристик, таких как вес, чистота, группа цвета и других. Все камни, законно продаваемые на территории России, сертифицированы и доступны для покупки в ювелирных магазинах.

Покупка мелкокаратных бриллиантов в инвестиционных целях менее привлекательна, чем покупка физического золота, если, конечно, речь не идет об уникальных экземплярах. Очень важно разбираться в особенностях каждого камня и здесь не обойтись без помощи профессионалов. Крупнейшая алмазодобывающая компания «Алроса» предлагает своим клиентам «коробочные» решения по покупке камней, «входной билет» в такой вид инвестиций с возможностью обратного выкупа - от 25 тысяч долларов США.

Перспективы мирового рынка алмазов в 2023 году оцениваются достаточно осторожно, тем более, что первый цикл продаж текущего года лидера индустрии компании De Beers оказался весьма неоднозначным. Компании удалось реализовать свою продукцию на общую сумму 450 млн $, это на 8% выше декабрьского цикла продаж, но в 1,5 раза ниже результатов годичной давности. Дальнейшую стабилизацию и рост рынка уже традиционно, как и во многих других отраслях, связывают с восстановлением спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя продукции после США, в связи с отменой ковид-ограничений. Тем не менее, растущий спрос на искусственные алмазы вызывает уже серьезные опасения даже лидеров индустрии.

Алроса

АК «Алроса» - российская компания, один из мировых лидеров по объему добычи алмазов. Со своих максимальных значений, достигнутых в сентябре 2021 года, акции компании Алросы упали более чем в два раза - примерно со 150 рублей за штуку до 62 руб. Ключевым фактором снижения капитализации компании стало введение санкций против нее в начале 2022 года, что весьма затруднило реализацию продукцию на традиционных рынках сбыта – в США и Европе. Кроме того, стоимость продукции компании также оказалась под давлением. Своего пикового за пять лет значения алмазный индекс IDEX Diamond достиг в начале марта 2022 года и практически весь год демонстрировал неуклонное снижение, достигнув к 10 февраля 2023 года значения чуть больше 129, вернувшись на уровни середины 2021 года.

По оценкам экспертов, Алроса сумела восстановить объемы продаж в эквиваленте 250 млн $ в месяц, в том числе, с расчетами в национальных валютах покупателей – рупиях, юанях. При этом компания отказалась от публикации регулярных данных о ежемесячных продажах с марта 2022 года.

Акции Алросы сейчас адекватно оценены рынком исходя из консервативных оценок и в условиях отсутствия «информационной прозрачности», и значительным потенциалом роста не обладают. Однако, катализатором роста может стать любая позитивная информация об операционных результатах деятельности компании. Дивидендный потенциал по итогам одного из самых трудных в истории компании года ограничен дополнительными налогами – в декабре прошлого года НДПИ для компании с 1 февраля по 31 марта 2023 года совокупно повысится на 19 млрд руб.

Кроме акций, у компании в обороте находятся пять выпусков рублевых облигаций с офертой в мае 2025 года и текущим купоном 5,75%. Наибольшей ликвидностью обладает выпуск «Алроса БО-07», который торгуется с доходностью к оферте в 8,9% годовых. Облигации компании обладают наивысшим рейтингом от агентства Эксперт РА, отражая государственное участие в капитале и стабильное финансовое положение эмитента. Очевидно, что при консервативном подходе к риску более рациональным будет приобрести облигации компании, чем акции», - отметил Александр Фетисов, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

SOKOLOV

Доходность облигаций Алросы может конкурировать с доходностью банковских депозитов. Но если она показалась низкой, и инвестор готов к дополнительному риску, то можно посмотреть на облигации недавно разместившегося эмитента АО «Ювелит» более известного под торговой маркой SOKOLOV. По итогам 2021, компания была признана самым быстрорастущим ювелирным ритейлером в России, входящим в топ-3 лидеров российского рынка ювелирной розницы как по выручке, так и по числу магазинов. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб. сроком на 3 года был очень хорошо воспринят российскими инвесторами. Текущий купон составляет 13,4% годовых при ежеквартальной выплате, а доходность к погашению 13,457%.

Какие же бриллианты без золотого обрамления?

Но не только инвестиции в бриллианты могут стать приятным подарком на праздник. «Ювелирный» портфель подразумевает также инвестиции в акции золотодобытчиков. В целом, даже если не брать во внимание цены на золото, которые подвержены краткосрочным колебаниям, но на долгосрочном периоде обгоняют практически все активы, акции золотодобывающих компаний дают некоторую степень защиты от ослабления курса рубля.

«Среди акций золотодобытчиков выделяем наиболее ликвидные и наиболее популярные акции Полюса и Полиметалла. Вслед за динамикой самого золота акции золотодобывающих компаний также выросли акции Полюса – на 17,2%, а акции Полиметалла на 36,9%. Дальнейший рост мы видим уже в органическом долгосрочном росте бизнесов компании, поскольку котировки золота уже в значительной степени «перегреты» и существует высокая вероятность развития коррекции в условиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков. Долгосрочные перспективы Полюса инвесторы связывают с освоением крупнейшего месторождения в мире - Сухой лог, разработку которого планируется начать в 2027 году. Объем добычи составит, по оценкам самой компании, 33,2 млн тонн руды и 2,3 млн унций золота. На ближайшие 12 месяцев мы оцениваем потенциал роста акций Полюса в 20%», - добавляет Александр Фетисов. Немаловажным фактором инвестиционной привлекательности акций золотодобытчиков является и усилившаяся тенденция ослабления рубля.

Полиметалл недавно воодушевил инвесторов своими операционными результатами, компании удалось оперативно перестроить логистику и направить товарные потоки в азиатско-тихоокеанский регион. Тем не менее, учитывая иностранное происхождение компании, вопрос с выплатами дивидендов остается открытым, хотя эмитент обещает решить эту проблему путем «переезда» с острова Джерси в Астану. Тем не менее, процесс смены страны регистрации и страны первоначального листинга, перспективы сохранения листинга на Лондонской бирже, и сама возможность получения дивидендов российскими инвесторами в условиях санкций пока не решены, что делает акции компании более рискованным вложением, чем акции Полюса. Потенциал роста акций Полиметалла мы оцениваем в 33%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Справка

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