О чем смоляне спросили губернатора

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Жители разных уголков Смоленщины могли спросить у главы региона о том, что их волнует. Поступившие вопросы касались практически всех сфер жизнедеятельности региона — ремонта дорог и социальных объектов, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, сельского хозяйства.

Вот несколько затронутых актуальных тем.

В зале и на сцене

Смоляне поинтересовались у губернатора, как будет проходить ремонт ДК «Шарм» в Смоленске.

«Получаю на этот счёт много обращений. Здание требует капремонта. Будем проводить его поэтапно, в течение нескольких ближайших лет. Начнём в этом году с фасадной части и кровли, после чего в том числе отремонтируем и концертный зал, включая сцену. В ближайшее время планирую выехать на данный объект и проконтролировать решение задачи с учётом «дорожной карты» её реализации профильными чиновниками, — заявил Алексей Островский. — О результатах проинформирую».

Светло и комфортно

Поступили вопросы и из глубинки. Так, один из них касался отсутствия качественного уличного освещения в деревне Ефремово Вяземского района.

«Проблема, к сожалению, характерна для многих сельских населённых пунктов нашего региона, — констатировал губернатор. — Строго спрашиваю с глав районов за бездействие в данном вопросе, но муниципалитетам зачастую не хватает собственных объёмов финансирования. Для решения таких задач предназначены профильные целевые программы, к примеру, «Комплексное развитие сельских территорий». Будем стараться «закрыть» этот вопрос в нынешнем году. Если финансовые возможности не позволят сделать это из-за заявок, ранее поданных другими муниципалитетами, решим его в 2024году».

Жительница Монастырщинского района подняла тему необходимости капремонта Сычёвской школы. В ходе прямого эфира губернатор пообещал включить посещение этого образовательного учреждения в программу своей рабочей поездки в район.

«Максимально постараемся помочь. Будем стремиться к тому, чтобы выполнить все необходимые работы в этом году в летний каникулярный период», — пообещал глава региона.

Разобраться и доложить!

Ярцевчанка пожаловалась губернатору на отказ в госпитализации в больницу медицинской реабилитации на улице Шевченко в Смоленске.

«Это возмутительно!» — резко отреагировал на обращение Алексей Островский, поручив блоку здравоохранения связаться с жительницей, которая рассказала об этом инциденте.

«Поручил провести проверку по данному факту и применить меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, в отношении сотрудника больницы, допустившего грубое, некорректное поведение. Впоследствии доложить мне о результатах», — рассказал о принятом решении губернатор.

Дорога на ремонте

В ходе прямого эфира прозвучало немало обращений жителей и на тему состояния дорог. В частности, смоляне спрашивали о ремонте улицы Пригородной. По словам главы региона, согласно его поручению транспортная артерия включена в перечень объектов, которые будут отремонтированы в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составит более 80 млн рублей. Всего в этом году на ремонт дорог Смоленской области выделено более 6,8 млрд рублей, планируется отремонтировать более 320 км дорожного полота, из них 41 дорогу регионального значения и 12 улиц в областном центре.

Прорабатывается вопрос и о ремонте Досуговского шоссе в Смоленске.

«Объём работ на этом дорожном объекте предстоит значительный, как следствие, необходимы и серьёзные объёмы финансирования на эти цели. В нынешнем году зарезервировали в областном бюджете средства на подготовку ПСД. После её разработки будем выходить на профильные министерства, чтобы решить этот остро- стоящий вопрос за счёт средств федерального бюджета», — проинформировал глава региона.

Общение губернатора со смолянами продолжалось в течение часа. На все вопросы, которые не прозвучали в ходе прямого эфира, заявители обязательно получат ответы.

«Не одно обращение не останется без внимания!» — заверил Алексей Островский.