Смоленская АЭС отправила первую партию ценного изотопа кобальта-60

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Смоленская АЭС отправила на Ленинградскую АЭС первую в своей истории партию кобальта-60 из 4-х контейнеров - два дополнительных кобальтовых поглотителя с капсулами кобальта-60 из имеющихся 80-ти. Это ключевое событие в достижении стратегической цели Госкорпорации «Росатом» по созданию новых продуктов для российского и международного рынков.

Кобальт-60 используется в производстве источников гамма-излучения, широко применяемых в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Наиболее широко Co-60 Концерна «Росэнергоатом» применяется в производстве источников ионизирующего излучения Co-60 для облучательных установок, стерилизующих медицинский изделия, продукты питания и другую продукцию. Одна такая отправка Со-60 с САЭС позволит стерилизовать не менее 30 000 м3 изделий медицинского назначения.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

«Кобальт-60 не существует в природе, это продукт наукоемкой технологии. Его наработка включена в масштабный проект Концерна «Росэнергоатом», являющийся частью стратегии изотопного бизнеса Госкорпорации «Росатом» и отраслевой программы «Развитие ядерной медицины и технологий», оператором которой выступает АО «Русатом Хэлскеа». Росэнергоатом - один из основных производителей кобальта-60 в мире. Реакторы типа РБМК, эксплуатируемые на Смоленской АЭС, обладают конкурентным преимуществом перед энергетическими реакторами других типов в части производства изотопной продукции. Без изменения проектного технологического цикла выработки электроэнергии наши реакторные установки могут гарантированно облучать материалы и обеспечивать стабильные поставки ценного изотопа», - подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Практически осваивать новый для себя вид деятельности Смоленская АЭС начала в 2017 году. Поэтапно в реакторные установки трех энергоблоков были загружены стержни дополнительных кобальтовых поглотителей (СДПК), изготовленных АО «Машиностроительный завод» (входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»).

Каждый дополнительный поглотитель - это 144 капсулы никелированного природного кобальта-59. Всего в 2017-2019 годах в реакторы Смоленской АЭС было загружено 80 СДПК. Первая выгруженная партия – 2 СДПК, 4 контейнера. Получено разрешение Ростехнадзора на увеличение загрузки в реактор энергоблока №3. Плановый срок «созревания» - трансформации стартового материала в изотоп кобальт-60 - около 5 лет.

«С 2017 года был выполнен огромный объем работы по подготовке к извлечению облученного кобальта-60. Спроектирован, изготовлен, смонтирован и испытан комплекс отечественного оборудования для обращения для обращения с облученными стержнями. В начале 2023 года мы приступили к извлечению облученных изделий, которые накопили требуемый уровень активности. Весь объем дополнительных поглотителей, загруженных в энергоблоки САЭС в 2017-2019 годах, будет извлечен в течение 2,5-3-х лет и произведена поэтапная загрузка новых», - отметил заместитель главного инженера по безопасности и надежности САЭС Анатолий Карпинский.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Сейчас стержни дополнительных поглотителей извлекаются из реакторов энергоблоков №1 и 2. В приреакторных бассейнах выдержки под защитным слоем воды они разбираются на отдельные звенья, затем помещаются в транспортно-упаковочные контейнеры. На специализированном транспорте с соблюдением всех требований безопасности при обращении с радиоактивными материалами они отправлены на Ленинградскую АЭС для подготовки товарных партий для отгрузки заказчику.

Объемы планируемого к наработке кобальта-60 на Смоленской АЭС законтрактованы на весь период эксплуатации энергоблоков.

Помимо производства кобальта-60, Смоленская АЭС готовится к созданию новой продукции - наработке медицинских изотопов йода-131, молибдена-99 и лютеция-177 для обеспечения российских производителей радиофармпрепаратов.

Справка

АО «Русатом Хэлскеа» (АО «РХК») - дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов «Росатома» с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. «Русатом Хэлскеа» развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины «под ключ» от высокотехнологичных центров ядерной медицины до мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в труднодоступных районах; производство и поставка медицинских изотопов и радиофармпрепаратов (80% рынка в России, поставки в 50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки медицинской продукции.