Смоленские единороссы отправили очередную машину с необходимым для участников спецоперации

Фото: smolensk.er.ru.

Целая коробка детских писем и рисунков, в каждом послании – поздравления от школьников и воспитанников детских садов. По словам секретаря реготделения «Единой России» Игоря Ляхова, который неоднократно бывал в зоне СВО, их бойцы ждут особенно.

«Письма, написанные детской рукой, самыми простыми и теплыми словами, особенно трогают бойцов. А когда к ним прикладывают рисунки или сделанные свои руками поделки, это берет за душу даже самых крепких мужчин. В такие моменты материальная сторона уходит на второй план», - рассказал председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Открытки, как и другие вещи, которые пригодятся в солдатском быту, отправили из Смоленска в преддверии Дня защитника Отечества. В КАМАЗе – генератор, бензопилы, спальные мешки, газовые горелки и болоны, окопные свечи, а также термобелье, перчатки, средства личной гигиены и носки. Почти 1000 пар для бойцов связали смоленские мастерицы в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя».

«Собрать такой объем помощи нам удалось благодаря членам партии, неравнодушным смолянам. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в нашем проекте, вносит посильный вклад, помогает фронту и нашим землякам», - отметил депутат облдумы, координатор партпроекта «Всё для фронта» Артем Малащенков.

Фото: smolensk.er.ru.

Отметим, такие отправки единороссы организуют регулярно, при сборе учитывают пожелания и нужды военнослужащих. Эта машина сформирована в соответствии с обращениями, которые поступили к руководителю смоленских единороссов во время последней поездки в зону спецоперации.

«Наши ребята служат Родине, каждый день рискуют жизнью, освобождают нашу русскую землю от той нечисти, которая посягает на нашу культуру, русский язык. Важно, чтобы защитники чувствовали, что мы рядом, верим в них и ждем дома с Победой», - резюмировал Игорь Ляхов.

Напомним, внести свой вклад, поддержать земляков на передовой может каждый. На базе общественной приемной «Единой России» ведется сбор необходимого – Смоленск, Карла Маркса, 14; +7(4812)31-95-13.