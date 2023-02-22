Жителям рассказали об обращении с ТКО

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Обращения смолян прокомментировали руководитель департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Оксана Лаврикова и генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Смоленской области — АО «Спецавтохозяйство» Павел Берёзкин.

Мусор у дома

Жители спрашивают, почему отменяется так называемый «провозной сбор» отходов в частном секторе?

Оксана Лаврикова: Законом «Об отходах производства и потребления» предусмотрено, что накопление ТКО должно осуществляться в местах (площадках) накопления отходов. Данная норма закона действует без редакций с конца 2017 года по настоящее время.

Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО законодательно связано не с конкретной улицей, а с созданными местами накопления ТКО, от которых и должно осуществляться их транспортирование региональным оператором. Исходя из законодательства, местами для накопления отходов являются оборудованные контейнерные площадки с твёрдым покрытием, ограждением, внесённые в территориальную схему, а не пакеты с мусором, оставленные вдоль улиц.

На многих улицах частного сектора Смоленска и области в целом отсутствуют специально организованные площадки накопления ТКО.

Чтобы компенсировать отсутствие контейнерных площадок, региональный оператор дополнительно организовал транспортирование ТКО с таких улиц бестарным методом (путём погрузки отходов непосредственно в мусоровоз). В народе такой способ называется «провозным сбором».

Павел Берёзкин: Цивилизованный способ сбора отходов — возможность их выбрасывать ежедневно и в контейнер. В частном секторе, в том числе и нами, такие контейнеры устанавливаются.

В тариф регоператора включены расходы на оказание коммунальной услуги от мест (площадок) накопления ТКО, включённых в территориальную схему обращения с отходами Смоленской области. В то же время действующими санитарными нормами и правилами допускается сбор и вывоз ТКО бестарным методом с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городов. Однако порядок осуществления сбора ТКО таким способом действующим законодательством не установлен, и обязанность производить сбор и транспортирование бестарным методом на регионального оператора не возложена. Кроме этого, в единый тариф на услугу регионального оператора не включены расходы на транспортирование ТКО бестарным методом, что также подтверждает отсутствие у регионального оператора обязанности по его осуществлению.

Между тем бестарный метод имеет не только сторонников, но и противников, ведь многие смоляне не хотят видеть возле своего забора пакеты с мусором. Ежегодно регоператор сокращает количество улиц, от которых ТКО вывозится бестарным методом ещё и потому, что такой способ приводит к загрязнению улиц, не обеспечивает благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызывает недовольство у части жителей.

На тех улицах, где отменяется так называемый провозной сбор, мы устанавливаем контейнеры. Прежде всего, на всех въездах и выездах с данной улицы, чтобы любой житель, направляясь в магазин или на остановку, мог выбросить пакет с мусором.

Если жители считают, что контейнер находится на значительно удалении, можно со своими соседями принять решение установить контейнер на более приемлемом расстоянии и согласовать это место с местной администрацией, мы постараемся оказать содействие в установке здесь контейнеров.

В случае принятия такого решения наш специалист совместно с представителем администрации и жителями выезжает на место и смотрит, есть ли возможность подъезда к этому месту нашей техники.

В шаговой доступности

— Если контейнер для сбора ТКО находится на значительном расстоянии от дома, обязан ли регоператор производить перерасчёт и снижать стоимость услуги в данном случае? А если контейнерная площадка находится далеко от дома, что делать?

Павел Берёзкин: Производить перерасчёт региональный оператор не обязан, он лишь несёт ответственность за обращение с отходами с момента их погрузки в мусоровоз.

Повторюсь: региональный оператор не занимается созданием мест накопления ТКО. Обустройство таких площадок в достаточном количестве и определение мест их расположения — зона ответственности органов местного самоуправления и управляющих организаций.

Если жители считают, что площадка находится далеко, они могут принять решение обустроить её ближе, если такая возможность имеется.

Жильцам частного сектора необходимо обратиться в органы местного самоуправления.

Если мы говорим о жителях многоквартирных домов, то им следует взаимодействовать со своей УК.

Регоператор поддерживает позицию большинства смолян в том, что накопление ТКО должно осуществляться в местах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме этого, наличие контейнеров в шаговой доступности позволяет в любое время складировать в них ТКО, а не накапливать дома и выносить на улицу только в день приезда мусоровоза по графику.

Подчеркну, если жители той или иной улицы примут решение о необходимости создания дополнительного места накопления ТКО, региональный оператор готов взаимодействовать с органами местного самоуправления, управляющими организациями и оказать помощь с контейнерами.

Что в бункере?

— Как решается проблема с бункерами и мусорными баками, достаточно ли их?

Оксана Лаврикова: Для нашего региона остаётся актуальным вопрос нехватки контейнерных площадок и бункеров для накопления отходов. С 2019 года полномочиями по созданию, организации и содержанию контейнерных площадок, определению схемы их размещения, а также ведению реестра контейнерных площадок наделены органы местного самоуправления муниципальных образований.

Так, в целом по Смоленской области существует потребность в обустройстве около двух тысяч контейнерных площадок и в приобретении 3 тысяч контейнеров. Но в сравнении с данными инвентаризации, проведённой в июне 2019 года, указанная потребность сократилась в три раза.

Для решения проблемы администрация Смоленской области проводит большую работу.

С 2019 года органам местного самоуправления муниципальных образований предоставляется субсидия на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров бункеров для ТКО.

Так, за четыре года из областного бюджета на строительство площадок и закупку контейнеров было выделено 23 миллиона рублей. Всего на эти средства построено 496 контейнерных площадок и приобретено 498 бункеров.

Кроме того, субсидии также предоставляет департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию — в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий. За два года предоставлено субсидий на сумму 19,5 млн. На эти средства построили 634 контейнерные площадки. В 2023 году данная работа будет продолжена.

— Участвует ли в этой работе АО «Спецавтохозяйство»?

Павел Берёзкин: Хотя создание контейнерных площадок и не относится к компетенции регионального оператора, однако в тариф заложены средства (1% от валовой выручки) для приобретения определённого количества контейнеров.

По поручению губернатора Алексея Островского регоператор ежегодно закупает контейнеры, которые передаются органам местного самоуправления, в управляющие организации, в социальные учреждения для установки как на новых площадках, так и на тех, где требуется увеличение количества ёмкостей.

Так, с 2019 года было приобретено 7154 контейнера (они установлены как в городе Смоленске, так и практически во всех муниципальных образованиях), а также 259 бункеров для сбора крупногабаритных отходов.

В настоящее время работа по закупке контейнеров на 2023 год начата. Уже приобретена партия контейнеров объёмом 1,1 куб.м, каждый в количестве 450 штук. Это современные контейнеры, оборудованные крышкой, колёсиками.

— Обязан ли человек платить за вывоз мусора в квартире, если он проживает в другом месте?

Законодательство говорит о том, что плата начисляется по количеству постоянно и временно зарегистрированных в квартире людей, если же в жилом помещении никто не прописан — тогда по количеству собственников.

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