«Профессия швеи – моя жизнь и радость…»

Фото: smolsovet.ru

В свой юбилей смолянка рассказала депутату горсовета о буднях послевоенного времени и преданности профессии.

Несмотря на возраст, Мария Ильинична не оставляет швейную машинку – то обувку шьёт, то кофточку правит. Профессия швеи – это её жизнь и радость. Смолянка рассказала, что с 1953 года работала на швейном производстве, отличалась усердием, справедливостью и прямотой, с лёгкостью осваивала всё новое и бралась за любую работу. Она поделилась воспоминаниями, как представляла фабрику на всевозможных выставках и сотрудничала с домом модели Вячеслава Зайцева.

Фото: smolsovet.ru

«Мария Ильинична – человек предельно искренний и думающий. Пример безукоризненного трудолюбия и силы духа. Чувствуется, как она переживает за наше поколение – мы много вопросов успели обсудить, в том числе касающихся дальнейшего развития производства в нашей стране», – рассказал Николай Шумейко.

«Я в свои десять лет и жать, и косить умела, управлялась с хозяйством и разводила кур. Отец погиб в финскую войну, а после смерти матери растила младшую сестрёнку и пряталась в речке, чтобы не забрали в детский дом,– поделилась Мария Ильинична. – В 14 лет уже работала в колхозе. В то время все трудились на совесть, сверхурочные и внерабочие нагрузки были нормой – строились дороги, возводились дома, открывались заводы, выстраивался разрушенный Смоленск».

Николай Шумейко поблагодарил смолянку за добросовестный труд и передал ей приветственный адрес с тёплыми словами по случаю юбилея. Мария Ильинична поблагодарила за поздравления, за то, что её не забывают. Сказав о важной роли человека труда, она пожелала, чтобы каждый был ответственным на своём месте.

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