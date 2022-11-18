Яндекс с таксопарками Смоленска скорректировали тарифы

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Таксопарки совместно с Яндексом скорректировали тарифы в Смоленске. Благодаря этим изменениям в систему планируется привлечь больше водителей.

Для пользователей изменения цен будут незначительными, зато это поможет улучшить экономику поездок и частично компенсировать расходы на обслуживание авто.

Так, если раньше базовая стоимость поездки протяженностью четыре километра за девять минут могла составить 96,5 рубля в тарифе «Эконом», то теперь цена поездки будет 103,8 рубля.

Корректировка произойдет плавно – это позволит сохранить текущий спрос на поездки по городу и не сократит заработок водителей. В то же время, из-за привлечения новых водителей в систему повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.