Более 1400 поднятых солдат

Фото: smolensk.er.ru.

От Дагестана до Иркутска - в 2022 году поисковые работы на Смоленской земле объездили 28 отрядов из разных регионов России. Поисковики подняли останки 1497 солдат, сделали 16 погребений. Удалось установить имена 102 солдат и офицеров.

«Кому-то мы вернули память, кому-то вернули имя солдата, родственники смогли обрести могилу своего бойца. Сложно измерить чувства близких людей героя, которые узнают о том, что их боец, наконец, вернулся домой. Я очень благодарна, что в Смоленской области такое хорошее отношение к поиску. У нас есть поддержка от всех. Каждый год рождаются новые отряды, их уже 80. Радостно от того, что люди приобщаются к доброму делу», - рассказала лидер поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений», сенатор Нина Куликовских.

Фото: smolensk.er.ru.

В рамках закрытия Вахты Памяти-2022 состоялась акция «Дорога домой». Останки поднятого в Сычевском районе красноармейца Кузьмы Матвеевича Ивина передали на родную землю, в Рязанскую область. Он числился пропавшим без вести с августа 1942 года. Его нашли поисковики из Мордовии.

Руководитель поискового отряда Алексей Кузнецов рассказал, что бумага с именем бойца хранилась не в медальоне, а в гильзе. «Многие из нашего отряда почувствовали, что гильза источала какой-то очень знакомый запах из детства, то ли духов, то ли помады. Причем этот запах сохранился до сих пор», - поделился он историей. Останки Кузьмы Матвеевича Ивина будут захоронены весной следующего года рядом с могилами родственников.

Для самого поисковика из Мордовии смоленская земля имеет большое личное значение. «Осенью 1941 года у меня пропал без вести брат деда под Вязьмой, во время Вяземского котла, поэтому для меня ваша земля родная. Несколько лет назад мы в Тверской области нашли бойца, он оказался уроженцем Смоленщины – так и началось наше знакомство с поисковиками. История возвращения рязанского солдата домой – образец слаженной работы – мы нашли, коллеги из отряда «Витязь» доставили в Москву, а затем сюда, в Смоленск, рязанские поисковики нашли родных», - поделился Алексей Кузьмин.

По доброй традиции отличившиеся отряды и поисковиков отметил депутат Госдумы Сергей Неверов и Фонд «СозИдаНие», председателем попечительского Совета которого он является. Награды и подарки – генератор, ноутбук и то, что пригодится в полевой работе - от его имени вручил депутат облдумы, директор Фонда Сергей Шелудяков. «Мы отметили отряды, которые проявили себя не только во время Вахты, но и внесли существенный вклад в поддержку наших ребят, исполняющим долг в зоне СВО», - рассказал Сергей Шелудяков.

Фото: smolensk.er.ru.

Поблагодарила коллег-поисковиков за работу и руководитель областного Совета женщин и комитета солдатских матерей Ольга Васильева, которая принимала участие в Вахте в составе отряда «Славяне».

Отметим, поисковое движение на Смоленщине зародилось три десятилетия назад. С 1991 года благодаря работе поисковиков покой обрели более 50 тысяч воинов. По словам секретаря Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», координатора проекта «Историческая память» Игоря Ляхова, поиск – это кропотливый труд, который сегодня необходим как никогда.

«За этой статистикой стоят не сухие цифры, за ней стоят судьбы людей, имена героев. Поиск – это большая работа и патриотическое воспитание. Та молодежь, которая идет с нами в поиск, я знаю это на примере своих детей, становится другой - начинает интересоваться историей, понимать и отделять правду от лжи – другими глазами смотреть на героев.

Закрытие Вахты – это не просто мероприятия по подведению итогов и начало работы на будущий год, это и другая большая работа по сохранению истории. Восточная Европа уже в открытую заявляет, что не был победителем и освободителем российский солдат – сносит памятники героям. Именно благодаря поисковой работе мы сможем сохранить историю, увеличить интерес к ней. Спасибо всем, кто сегодня, не жалея сил, работает ради этого», - заключил Игорь Ляхов, который и сам возглавляет поисковый отряд «Славяне».