В Смоленске открылась благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»

Фото: smolensk.er.ru.

Идея проводить в Смоленске благотворительную ярмарку детского творчества зародилась в 2018 году. Ее инициатором выступила президент Общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева. Добрую акцию, направленную на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержал председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Первой площадкой выставки-ярмарки «От сердца к сердцу» стала Смоленская областная Дума. Вот и сегодня, впервые после пандемии, ярмарка снова встречает гостей при поддержке проекта «Единой России» «Крепкая семья».

- Я искренне благодарю детей, которые приняли участие в выставке, понимая, что вырученные средства будут пожертвованы в адрес организации «Дети-Ангелы-Смоленск». Абсолютно все средства дойдут до адресата. И думаю, что каждому из вас все это в новогоднюю ночь вернется. Нам, главное, быть вместе, когда мы вместе, любые невзгоды преодолеем, - обратился к собравшимся Игорь Ляхов. Он также приобрел детские поделки и рассказал, что к акции присоединилась и его 11-летняя дочь Анастасия.

Фото: smolensk.er.ru.

Участники ярмарки – сами «дети-ангелы», школьники из разных районов Смоленской области, воспитанники домов творчества и школ искусств. Интересно, что у поделок нет фиксированной цены. Каждый, кто хочет приобрести сувенир – принять участие в акции – сам определяет сумму пожертвования.

В этом году новогодняя акция проходит при поддержке Русской Православной Церкви.

- Ярмарка-выставка «От сердца к сердцу» засвидетельствовала любовь людей к тем, кто нуждается в помощи и участии. В этом году особенным образом активность проявила и Смоленская епархия. Дети из православных приходов, учебных заведений приняли активное участие и предложили свои поделки, - рассказал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

Вырученные средства направят на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья из организации «Дети-Ангелы-Смоленск». За средства прошлых лет воспитанники смогли организовать масштабную фотовыставку «Моя прекрасная мама», которая до сих пор гастролирует по Смоленску, и другие проекты.

Фото: smolensk.er.ru.

- Мы сегодня стали свидетелями самого настоящего чуда, когда из идеи родилась выставка. Дети и взрослые своими руками создают добро, это и есть настоящая дорога добра – от сердца к сердцу. Важно, что люди приняли участие, вложили душу, проявили свои чувства, - поблагодарила участников акции президент Общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева.

Впервые выставка-ярмарка пройдет сразу на нескольких площадках. Помимо депутатов Смоленской областной Думы и сотрудников аппарата в ней примут участие депутаты городского Совета. Смоляне смогут стать участниками благотворительной ярмарки в ТРЦ «Макси», «Галактика» и «Юнона», а также в Домах культуры «Миловидово» и «Шарм».

Кроме того, мини-ярмарки «От сердца к сердцу» организуют и в районах Смоленской области.