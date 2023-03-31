Смоленский горсовет определил новых лауреатов премии имени Юрия Гагарина. Фото: Смоленский городской Совет.

Премией, учреждённой для популяризации имени первого космонавта планеты, поощряются ежегодно учащиеся 9-11 классов смоленских школ.

Отбор 12 победителей проводится по четырём номинациям: успехи в учёбе и научно-исследовательская работа, высокие спортивные результаты, достижения в творческой деятельности, активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации.

Смоленский горсовет определил новых лауреатов премии имени Юрия Гагарина. Фото: Смоленский городской Совет.

Лауреатам премии имени Ю.А. Гагарина вручаются диплом и денежная премия: за четыре первых места – по 10000 рублей; за четыре вторых места – по 8000 рублей; за четыре третьих места – по 6000 рублей.

«Сегодня определены лучшие из лучших старшеклассников Смоленска по итогам года, с чем мы поздравляем победителей и их школы. Имена лауреатов попадут в Книгу Почёта школьников нашего города-героя», – подчеркнул председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

Лауреатами премии имени Ю.А. Гагарина в 2023 году стали:

Смоленский горсовет определил новых лауреатов премии имени Юрия Гагарина. Фото: Смоленский городской Совет.

В номинации «Успехи в учебе и научно-исследовательская работа»:

- Хвощинская Влада Дмитриевна, учащаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26 имени А.С. Пушкина» города Смоленска, обладатель областной стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, призёр олимпиады школьников «Физтех» по физике, призёр олимпиады школьников «Ломоносов – 2022», неоднократный призёр региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике и географии, – 1-е место;

- Селезнёва Амалия Александровна, учащаяся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, призёр Всероссийской открытой акции-конкурса «Tolles Diktat» в номинации «Владение языком – В1», призёр отборочного этапа конкурса для 8-11 классов олимпиады школьников «Учитель школы будущего – 2022» по немецкому языку, – 2-е место;

- Шакуро Роман Александрович, учащийся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностранных языков» города Смоленска, финалист Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», призёр Всероссийской гуманитарной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук», призёр XXXVI международного конкурса научно-исследовательских работ «Вектор науки - 2023», дипломант XXII областной научно-практической конференции студентов и обучающихся «Шаг в науку», – 3-е место.

В номинации «Высокие спортивные результаты»:

- Кожин Леонид Евгеньевич, учащийся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» города Смоленска, победитель Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2022», победитель Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс-лонг», призёр Первенства ЦФО России по спортивному ориентированию, призёр кубка Смоленской области по спортивному ориентированию «Приз Пржевальского 2022», победитель Первенства Смоленской области по спортивному ориентированию, – 1-е место;

- Шевцов Иван Сергеевич, учащийся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска, победитель Чемпионата Мира по каратэ среди юношей 14-15 лет, победитель Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ, победитель XI летней спартакиады учащихся России 2022 года, призёр Первенства России по восточному боевому единоборству «Сётокан», – 2-е место;

- Семченков Матвей Сергеевич, учащийся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» города Смоленска, победитель межрегионального турнира по футболу среди юношей 2007 года рождения, победитель первенства Смоленской области по футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения, – 3-е место.

В номинации «Достижения в творческой деятельности»:

- Фалина Екатерина Алексеевна, учащаяся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска, победитель XXVII Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров», участник Международного фестиваля-конкурса «Славянский хоровод», Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», дипломант международного фестиваля степ-танца «TAP MARATHON», победитель регионального фестиваля-конкурса «Таланты Смоленщины – 2022», победитель Кубка Смоленска по современным направлениям хореографии, народному танцу и ORIENTAL, победитель городского танцевального конкурса «На семи холмах», – 1-е место;

- Колесникова Алина Олеговна, учащаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска, лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства «Морозко», дипломант Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов военной поэзии «Слушай, страна, говорит Ленинград!», лауреат VI Всероссийского открытого фестиваля художественного творчества «Дорогами Бориса Васильева», – 2-е место;

- Филюк Юлия Анатольевна, учащаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города Смоленска, дипломант Всероссийского конкурса патриотического рисунка «Z ПАТРИОТ», победитель областного конкурса творческих работ, посвящённого 100-летию со дня рождения А.Д. Папанова «С оголённым нервом и пронзительной нотой любви…», победитель областного конкурса творческих работ, посвящённого 210-летию военным событиям 1812 года «И будет помнить вся Россия…», – 3-е место.

В номинации «Активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации»:

- Серая Дарья Алексеевна, учащаяся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностранных языков» города Смоленска, член Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», участник III форума детей и молодёжи приграничных регионов России и Беларуси, участник Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей на новых местах «Открытия – 2030» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», победитель Всероссийского детско-юношеского творческого конкурса-акции, посвящённого Дню России «О России с любовью», участник Всероссийского флешмоба «Знамя Победы», организатор и активный участник добровольческих акций – 1-е место;

- Чекулаев Никита Игоревич, учащийся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23» города Смоленска, член городского Совета старшеклассников, участник областного патриотического проекта «Страницы памяти», победитель городского конкурса «Доброволец года – 2022», участник III форума детей и молодёжи приграничных регионов России и Беларуси, участник Федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые», – 2-е место;

- Колюшенкова Мария Андреевна, учащаяся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска, член городского Совета старшеклассников, призёр городского конкурса активистов СДГО им. Ю.А. Гагарина «Лидер года – 2022», победитель Всероссийского конкурса «Ледокол знаний», финалист Всероссийских просветительских игр 2022, – 3-е место.

Вручение почётной награды старшеклассникам традиционно проводится 12 апреля на торжественном собрании, посвящённом Дню космонавтики. Имена лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина заносятся по решению Смоленского горсовета в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска.