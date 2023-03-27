Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от вредных привычек. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным официальной статистики, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака. Эта продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия, а мифы об их безопасности – лишь хорошо запланированная дезинформация табачных кампаний.

- У людей, злоупотребляющих никотинсодержащей продукцией, наравне с обычными курильщиками поражаются все органы и системы, особенно сердечно-сосудистая. Развивается артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, которые чаще, чем у некурящих людей, осложняются инсультами и инфарктами, - обращает внимание врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. - Пассивное курение способствует развитию у некурящих людей заболеваний, свойственных курильщикам. Не важно, что человек употребляет: никотинсодержащую продукцию или обычные сигареты, всегда развивается стойкая зависимость.

Алкоголь – яд, который действует на все системы организма. Помимо того, что он убивает самого человека, он также ставит под угрозу безопасность окружающих. Алкоголь вызывает нарушение координации движения, контроля за поведением. В итоге происходят несчастные случаи, где часто гибнут люди, ни разу не употреблявшие крепкие напитки.

- Обратите внимание: согласно статистике, смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя в России равна 54.4 на 100 тысяч населения, в Смоленской области - 37.5 на 100 тысяч! Число ДТП по вине водителей с признаками опьянения: в России - 13.6 на 100 тысяч населения, в нашем регионе - 15 на 100 тысяч. Алкоголь в России употребляют около 85% работоспособного населения, - приводит данные врач Центра, обращая внимание на неутешительные цифры статистики.

При этом важно понимать, что безопасной доли алкоголя нет!

- Научно доказан безусловный вред алкоголя. Злоупотребление крепкими напитками может приводить к развитию более 60 заболеваний (инсульт, рак поджелудочной железы, ротовой полости, пищевода, печени, гепатит, цирроз, язвенная болезнь желудка, артериальная гипертония и т.д.). Алкоголь в разы ухудшает прогноз при наличии других факторов риска. Употребление крепких напитков и табака вносят огромный вклад в смертность от хронических неинфекционных заболеваний, особенно при патологии сердечно-сосудистой системы, - отмечает Ульяна Чемова.

Отказ от вредных привычек, наряду с другими составляющими здорового образа жизни, входит в число основных задач национального проекта «Демография», направленного на укрепление общественного здоровья.