Россияне выбрали самый популярный суп из фермерских продуктов. Фото: АО «Россельхозбанк».

«Один раз в сутки суп должен быть в желудке», – гласит популярная поговорка. Особенно хорошо, когда суп приготовлен из свежих, качественных продуктов. Суп – неотъемлемое, ежедневное блюдо российской кухни, его разновидностей много, а каждая хозяйка искусно совершенствует традиционные рецепты собственными идеями – так создаётся великое множество вкусов. К Международному дню супа (5 апреля) Россельхозбанк проанализировал спрос на фермерские супы и основы для них по всей стране и в крупнейших городах.

Казалось бы, на первом месте по России в целом ожидаемо должен быть борщ – но нет, анализ продаж выявил, что на него приходится 6% заказов, и он четвёртый по популярности. С результатом 10% лидирует говяжий бульон, за ним с результатом 8% следует костный бульон из морской рыбы, бараний бульон замыкает тройку с долей 7%.

Также в первую десятку вошли гусиный бульон, костный бульон из фермерского цыплёнка, костный бульон из фермерской индейки, перепелиный бульон, костный бульон с белыми грибами, солянка.

«Как показывает статистика заказов, на первые десять позиций суммарно приходится только 56% заказов. Разница в долях между супами минимальна. При этом более привычные супы: борщ, рассольник, гороховый и другие – в списке не лидируют. Как интерпретировать эти данные? Предполагаю, такая статистика показывает интерес россиян к фермерским блюдам. Россияне заказывают самые разные супы с необычными вкусами, хотят их «распробовать». Всё же фермерскую кухню готовой еды, тем более, супов, пока что можно назвать диковинкой. Отсюда же и отсутствие ярко выраженного лидера или аутсайдера – и это хорошо, это подтверждает, что самые разные фермерские рецепты пользуются признанием. В знаменитом произведении художника Энди Уорхола «Банки с супом» 32 вкуса – наши же фермеры предлагают гораздо больше», – комментирует директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В крупнейших городах страны свои супы-лидеры. Так, москвичи больше всего любят борщ, говяжий бульон и костный бульон из морской рыбы; петербуржцы – костный бульон из фермерского цыпленка, костный бульон из фермерской индейки и костный бульон из морской рыбы; казанцы – бараний бульон, говяжий бульон и костный бульон из фермерской индейки; екатеринбуржцы – костный бульон с белыми грибами, солянку и борщ; новосибирцы – гусиный бульон, перепелиный бульон и борщ.

Крупнейшие города закономерно лидируют и по доле всех заказов супов от фермеров: Москва (20%), Санкт-Петербург (15%), Казань (12%), Екатеринбург (10%) и Новосибирск (8%).

Статистика построена на основе анализа продаж на маркетплейсе Своё Родное за 2022 год. Своё Родное – онлайн-магазин фермерских продуктов, работающий с 2020 года. Сейчас на нём зарегистрировано более 10 500 фермеров, загружено более 100 000 товаров.

Справка:

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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