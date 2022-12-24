Бюджет Смоленска принят

Фото: Смоленский городской Совет.

Проект решения поддержан во втором чтении на сессии, состоявшейся 23 декабря.

68 % всех расходов, или 5,4 млрд рублей, в 2023 году планируют направить в Смоленске на социальную сферу.

Принятое решение прокомментировал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Бюджет – это не только главный финансовый документ Смоленска, но и одно из главных решений года для областного центра, поскольку именно он определяет, как наш город будет развиваться. На всех уровнях – Губернатором региона Алексеем Владимировичем Островским, депутатами областной Думы и городского Совета – выстраивается общая политика по поддержке социально важных направлений, которые сегодня учтены и в бюджете областного центра», - подчеркнул председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

Документ готовили на протяжении нескольких месяцев, он прошёл тщательный анализ с участием специалистов финансово-казначейского управления Администрации города, Контрольно-счётной палаты, постоянных комиссий городского Совета.

«Мы сосредоточились на том, чтобы в приоритете оставались социально значимые вопросы. И, конечно, это станет возможным благодаря поддержке вышестоящего бюджета. Это очень важно, поскольку в Смоленске проживает треть жителей области. Так, безвозмездные поступления в городской бюджет только в этом году составили почти 6 млрд рублей. И в 2023-м также ожидается колоссальная помощь, что позволит развивать самые актуальные направления – образование, культуру, спорт, продолжить работу по благоустройству Смоленска», - сообщил председатель городского Совета.

«Бюджет сформирован с учётом мнения жителей, их пожеланий, собранных обращений. Депутаты фракции «Единая Россия» в постоянном контакте и взаимодействии со смолянами и при подготовке бюджета учитывали поступающие от жителей предложения», - сказал заместитель председателя Смоленского городского Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко.

О приоритетных муниципальных программах Смоленска

Исполнение бюджета-2023 в нашем городе планируется в рамках 22 муниципальных программ на общую сумму 7,6 млрд рублей, что составляет 98 % всех расходов.

Лидерами по финансированию станут:

1) муниципальная программа «Развитие системы образования» – 4,4 млрд рублей, или 58 % от общего объема всех муниципальных программ;

2) муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы – 641 млн рублей, или 8 % от общего объема муниципальных программ;

3) муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» – 606 млн рублей, или 8 % от общего объема муниципальных программ.

Социальная сфера – основа

В следующем году расходы на соцсферу в областном центре, как ожидается, должны возрасти на 309 миллионов рублей и составить в общей сложности 5,4 млрд рублей. При этом 80 % из них будет приходиться на сферу образования.

«В рамках программы по развитию системы образования в 2023 году предусмотрены расходы на содержание 138 образовательных учреждений города. Общий объём программы составляет 4,4 млрд рублей – на 303 млн рублей больше, чем в этом году», - уточнила председатель комиссии по социальной сфере горсовета Раиса Дижиченко.

Так, на бесплатное питание в школах Смоленска в новом году планируется направить более 228 млн рублей. Помимо учеников первых-четвертых классов, которые обеспечиваются горячим питанием за счёт средств федерального бюджета, горячие завтраки в Смоленске по решению горсовета оплачиваются из местного бюджета для 512 учащихся 5-11 классов. Также дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками за счёт средств областного бюджета получают дети из малоимущих семей. Бесплатные горячие обеды в областном центре положены 3885 учащимся, осваивающим образовательные программы среднего общего образования, совмещающим обучение с углубленным учебно-тренировочным процессом; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям из малоимущих семей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам. Кроме этого, горсоветом предусмотрено замещение горячего питания продуктовыми наборами либо финансовой компенсацией учащимся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому.

С 1 сентября этого года по решению Смоленского городского Совета финансирование бесплатных горячих завтраков и обедов для смоленских школьников было увеличено с 35 до 50 рублей и с 40 до 66 рублей 45 копеек в день на одного ребёнка, что позволило увеличить объём порций и ввести в школьное меню больше овощей и фруктов.

«У нас в каждой школе существует родительский контроль, проводится мониторинг, результаты которого показывают, что питание стало лучше, и дети чувствуют эти изменения», - прокомментировала заместитель Главы города Смоленска Ольга Гильденкова, отвечая на вопрос по этой теме от депутатов.

Кроме того, более 58 млн рублей планируется направить в городе на поддержку семей с детьми, посещающими детские сады: на льготу по родительской плате за дошкольные образовательные учреждения (50-процентная оплата или полностью бесплатное посещение для отдельных категорий) по состоянию на конец декабря смогут рассчитывать более 2700 семей.

Свыше 50 млн рублей предусмотрено на охрану школ и детских садов частными охранными организациями, 5 млн рублей – на дополнительное обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений; 10,8 млн рублей – на организацию детского оздоровительного отдыха.

Стоит отметить, что при работе над бюджетом депутаты наметили перспективные задачи на несколько лет вперёд. Комиссия по социальной сфере городского Совета, например, определила ряд направлений сферы образования, которые требуют допфинансирования: капремонт спортивных площадок, ремонт фасадов образовательных учреждений, замена оконных блоков, приобретение малых архитектурных форм для территорий детских садов. По предварительным подсчётам, на эти цели потребуется более 300 млн рублей и такие масштабные задачи необходимо решать поэтапно, акцентировала Раиса Дижиченко.

Что будет сделано по региональным проектам

Более 680 млн рублей в областном центре в предстоящем году запланировано на реализацию региональных проектов.

Самый крупный из них – переселение смолян из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Программа на территории города активно реализуется с 2019 года. Расходы эти цели в будущем году могут вырасти по сравнению с нынешним годом на 43 млн рублей.

«Мы все понимаем, что расселение аварийных домов – работа небыстрая, но в областном центре это один из приоритетных вопросов, и в последние годы по нему мы существенно продвинулись вперёд. Всё больше семей получают долгожданные ключи от нового жилья, приобретаемого специально под эти цели за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. Это тот пример, когда за короткой формулировкой «Решение принято» после голосования стоят реальные истории наших земляков, которым должно быть предоставлено новое жильё. Надо понимать, что в отдельных случаях путь к решению этого сложного вопроса иногда занимает несколько лет», - прокомментировал Анатолий Овсянкин.

По информации заместителя Главы Смоленска по городскому хозяйству Анны Пархоменко, по этапу 2022-2023 годов в областном центре намечено расселение порядка 10988 квадратных метров жилья – будет приобретено 284 квартиры – жилищные условия смогут улучшить 645 смолян. В целом, с 2019 года по 2023-й включительно будет расселено около 19 тысяч квадратных метров – это 486 квартир для 1160 человек.

В рамках проекта «Современная школа» в будущем году в Смоленске предусмотрено 29 млн рублей на создание нового детского технопарка «Кванториум» на базе гимназии № 4 и функционирование уже существующего (в школе № 40 на Королёвке).

Проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» позволит приобрести музыкальные инструменты в детские школы искусств (8,2 млн рублей); «Спорт – норма жизни» – спортинвентарь и оборудование в спортивные школы города (2,9 млн рублей). Также продолжится формирование современной городской среды (2,4 млн рублей).

«Смоленск платит лишь около одной тысячной этих расходов, остальные средства на реализацию данных важных проектов в нашем городе-герое – поддержка вышестоящих бюджетов», - пояснил председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков.

Решение проблем ЖКХ

В числе важных направлений расходования бюджетных средств в 2023 году – сфера ЖКХ, на которую в планах потратить 1,2 млрд рублей. На мероприятия, предусмотренные специальной муниципальной программой, направленной на решение вопросов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и обеспечение смолян услугами жилищно-коммунального хозяйства, в бюджете запланировано 606 млн рублей.

«Проблемы ЖКХ традиционно остаются одними из самых злободневных и основных, поэтому данная муниципальная программа входит в тройку лидеров по финансированию, наряду со сферой образования и переселением смолян из аварийного жилищного фонда», - уточнил председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Евгений Рудак.

В частности, в бюджете предусмотрены расходы на уличное освещение и техническое обслуживание объектов уличного освещения (173 млн рублей); разработку ПСД и строительство объектов уличного освещения (6 млн рублей); актуализацию схемы теплоснабжения, разработку программ энергосбережения и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска (13 млн рублей); снос аварийных домов (13 млн рублей); снос аварийных опор объектов уличного освещения (1 млн рублей); ремонт контейнерных площадок (1,7 млн рублей).

«На следующий год в рамках этой программы по предложению фракции «Единая Россия» горсовета предусмотрен ремонт пешеходных лестниц на трёх улицах – Бакунина, Юрьева и Седова. Кроме того, начнём работу по ещё одному важному обращению жителей – средства предусмотрены на разработку ПСД для оборудования лестницы и пандуса на улице Шевченко в районе дома 75а», - прокомментировал Николай Шумейко.

Общий объём доходов и расходов областного центра на 2023 год утверждён на уровне 7,8 млрд рублей. На 2024 год доходы и расходы запланированы в размере 7,6 млрд рублей, на 2025 год плановый объём доходов составляет 7,9 млрд рублей при ожидаемом объёме расходов на уровне 7,8 млрд рублей.

«По необходимости горсовет вносит в бюджет изменения, так что утверждённые цифры на ближайшие три года – это плановые назначения. Как правило, к концу года мы видим по ним положительную динамику. Так, например, на 2022-й расходы и доходы были утверждены год назад в объеме 8,5 млрд рублей, а после принятия поправок цифры значительно выросли! И на сегодняшний день расходная часть бюджета Смоленска в нынешнем году уже превышает 10 млрд рублей», - подытожил Анатолий Овсянкин.