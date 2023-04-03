Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из главных задач здравоохранения сегодня - повышение уровня грамотности населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, укрепления здоровья и повышения качества жизни.

– По данным ВОЗ, неинфекционные заболевания в 70% случаев являются причиной преждевременной смерти, именно поэтому укрепление здоровья населения одна из актуальных задач здравоохранения. 25% всех смертей происходят в возрасте до 60 лет, но их можно предотвратить, – говорят специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера. – Важно обратить внимание на свой образ жизни как можно раньше: здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, причем правильный образ жизни способен не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, он также тормозит генетическую предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям и подавляет воздействие вредных факторов окружающей среды и экологии.

Согласно статистике, в Смоленской области с 2020 по 2021 год среди населения трудоспособного возраста показатель смертности вырос на 11,2%. Основные причины смерти - болезни системы кровообращения и внешние причины. На эти две группы приходится почти половина (47,8%) смертей.